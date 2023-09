Andre Iguodala ne voulait pas que Jordan Poole se fasse afficher dans Shaqtin’ A Fool

La rentrée ne sera pas comme les autres aux Warriors puisque Jordan Poole n’est plus là, et Andre Iguodala n’a toujours pas décidé s’il poursuivait ou pas sa carrière. « Iggy » est bien placé pour évoquer la saison compliquée de son ancien coéquipier, poussé vers la sortie après avoir fait craquer Draymond Green à l’entraînement, puis traversé la saison comme une âme en peine. La raison ? Peut-être parce qu’il n’a jamais bénéficié de la liberté de ses prestigieux coéquipiers, et son énorme contrat ne suffisait pas à son bonheur.

« Jordan se demandait pourquoi il ne pouvait pas aller sur le terrain et être libre comme eux. Tu sais, il n’a pas quatre bagues, il n’en a qu’une. Il nous a fait gagner un match en finale. C’est ce qu’il a fait, lors du Game 5 » rappelle Iguodala au micro de JJ Redick. « Il revient donc en disant : ‘Non, je vous ai tout montré. Laissez-moi un peu de liberté. Et je suis le deuxième marqueur de l’équipe. Alors pourquoi devrais-je être le gars qui doit se mettre en retrait ?' ».

Peut-être parce que Poole était un boulet pour l’équipe en défense, et il ne l’a jamais vraiment compris. « Iggy » l’a pris sous son aile, et il a tout fait pour lui faire comprendre qu’il était indispensable de défendre. Sinon, il allait devenir la risée de la NBA, comme JaVale McGee auparavant dans le Shaqtin’ A Fool.

Faire exprès de ne pas défendre prend plus d’énergie que de défendre

« J’ai joué avec JaVale dans deux équipes différentes », se souvient Iguodala. « J’ai vu son éthique de travail. Je l’ai vu s’accrocher. Je l’ai vu dominer des matches. J’ai vu ses moments où, du haut de ses 2m16, ses gamelles paraissent si maladroites que c’en était drôle sur le moment… Mais, c’était amplifié et on oubliait les 20 minutes où il avait vraiment bien joué ».

Chez Poole, ce n’était pas de la maladresse, mais une vraie volonté de ne pas défendre ! Et forcément, ça agace Iguodala.

« Jordan est comme un frère pour moi… Mais je lui ai dit : ‘Mon frère, je suis sur le point de rejoindre le camp du public si tu tombes exprès une fois de plus et que tu ne défends pas’. Et c’est mon frère. Il le sait, et je l’aime plus que tout. Mais je lui dirai : « Jordan, on dirait que tu essaies de ne pas défendre ». Sais-tu combien d’énergie il faut pour essayer de ne pas essayer de défendre ? Il faut moins d’énergie pour essayer ! »