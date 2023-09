Luka Doncic ménagé pour la reprise ?

Déjà déçu de ne pas avoir réussi à qualifier directement son pays pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Luka Doncic a terminé la Coupe du monde sur une bien mauvaise note en réveillant une blessure survenue en mars dernier qui avait déjà causé une première alerte en août. « Je ne sais pas quoi dire, mais ça ne va pas. En même temps, il me faut me préparer pour un dernier match et ensuite pour toute la saison NBA », avait lâché le meneur avant de disputer le match de classement face à l’Italie, suscitant l’inquiétude dans les rangs des Mavs.

Quinze jours plus tard, alors que le camp d’entraînement de Dallas débute le 27 septembre, Jason Kidd a évoqué la situation de son « franchise player ». Il pense que Luka Doncic va sans doute retrouver la compétition en cours de route durant la préparation.

« Je pense qu’avec un peu de chance, au fur et au mesure qu’on avancera, il sera en mesure d’y aller », a expliqué Jason Kidd dans le podcast de Marc Stein. « J’imagine que parfois, dans nos carrières, on n’est pas à 100% mais à 95 ou 99%. Plus vous jouez de matchs, plus votre carrière est longue… Je pense que vous pouvez poser la question à n’importe qui : personne n’est vraiment à 100% ».

Du « load management » cette saison ?

Si la franchise texane ne prendra aucun risque aussi tôt dans la saison tant que Luka Doncic n’est pas à 100%, Jason Kidd s’est aussi voulu optimiste par rapport à la saison régulière.

Il espère pouvoir davantage reposer le Slovène, qui a tout de même tourné à plus de 36 minutes disputées en moyenne par match la saison dernière, son record en carrière. Le coach texan pourra en effet alterner avec Kyrie Irving, Dante Exum voire Jaden Hardy pour le suppléer au poste 1.

« Au regard de notre roster, et vu sa richesse, j’espère qu’on n’aura pas à le faire jouer 40 minutes ou plus par soir. Je trouve que Nico Harrison (le GM) a fait un boulot incroyable cet été. Je suis enthousiaste avec Luka et Kyrie Irving, et de récupérer un Luka prêt à repartir pour accomplir son objectif : remporter un titre NBA ».

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 Total 330 34 46.6 33.8 73.9 1.0 7.6 8.6 8.0 2.3 1.1 4.0 0.4 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.