Aux Pelicans, Kaiser Gates va enfin entrevoir la NBA

Tout vient à point à qui sait attendre, et Kaiser Gates aura en l’occurrence pas mal attendu avant de disposer de sa première opportunité de se montrer en NBA. Non-drafté à sa sortie de Xavier en 2018, l’ailier a depuis enchaîné les saisons en G-League, avec une pige à l’Hapoel Jerusalem en 2021/22.

Passé par les Windy City Bulls (2018/19), les Maine Celtics (2019/20) puis les Long Island Nets (2020/21 et 2022/23) où il sort d’une saison à 12.3 points à 47.2% à 3-points et 5.7 rebonds de moyenne, Kaiser Gates vient donc de s’engager pour les Pelicans via un « two-way contract ».

Celui-ci lui permettra de poursuivre sa carrière au sein de l’équipe de G-League affiliée à la franchise de New Orleans, le Birmingham Squadron, mais aussi potentiellement d’apparaître au sein de l’équipe première.

Après l’arrière Dereon Seabron. Kaiser Gates est le deuxième « two-way contract » signé par les Pelicans, qui peuvent donc encore en recruter un d’ici la reprise.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.