En attendant de voir si elle fait le doublé pour le trophée de MVP en WNBA, A’ja Wilson vient déjà de faire le doublé pour celui de « Défenseure de l’année », après l’avoir donc déjà été la saison passée.

La joueuse des Las Vegas Aces a obtenu 32 votes sur 60, Alyssa Thomas (Connecticut Sun) finissant à la seconde place avec 24 votes. Brittney Sykes (Washington Mystics) termine à la troisième place avec trois votes tandis que Betnijah Laney (New York Liberty) récolte de son côté la dernière voix disponible.

Il faut dire que A’ja Wilson a été la meilleure contreuse de la saison (2.2 par match) et qu’elle était aussi 3e aux rebonds défensifs (7.5) et 10e aux interceptions (1.4).

La joueuse de 27 ans explique qu’avoir pratiqué le volleyball l’aide beaucoup sur le plan défensif, même si sa combinaison de taille et de mobilité en fait de toute façon un poison pour les attaquantes adverses, puisqu’elle peut surgir pour bloquer les tirs en deuxième rideau, ou tenir les extérieures sur les « switchs » défensifs.

« La défense réclame beaucoup de fierté, comprendre où on est placé et connaître les adversaires. J’aime ces défis : est-ce que je peux défendre sur une pivot ? Est-ce que je peux défendre sur une meneuse ? J’essaie d’aller sur le terrain et de le montrer à chaque match. Je n’essaie pas d’être la meilleure [contreuse] du monde, car si je peux contenir et aider mes extérieures ou forcer un tir manqué, j’en suis heureuse. Les gens disent toujours que la défense commence avec le cœur. J’essaie d’avoir le plus de cœur possible » conclut-elle ainsi.