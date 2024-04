Wes Unseld Jr. enthousiaste face au nouveau départ des Wizards

Changement de dirigeants, Bradley Beal envoyé à Phoenix, Kristaps Porzingis parti à Boston, Jordan Poole récupéré… L’intersaison a été très mouvementée du côté de Washington. La franchise et Wes Unseld Jr. vont ainsi repartir d’une feuille blanche.

Une situation qui peut légitimement inquiéter quand on perd de tels cadres et de tels talents, mais le coach des Wizards voit le bon côté des choses avec cette possibilité de reconstruire.

« On a une nouvelle équipe, avec beaucoup de changements dans l’effectif », se réjouit-il pour le site de la NBA. « On a perdu notre franchise player avec Beal et un visage familier avec Porzingis. On ne peut pas ignorer l’impact de Bradley ces dernières années, mais on a de sacrés talents et des jeunes, avec sept joueurs en-dessous de 27 ans. Ainsi que de la souplesse au niveau de nos finances. Donc on a une grosse latitude pour l’avenir. Les nouveaux dirigeants offrent un retour à zéro avec des standards différents. C’est excitant. »

Un travail « de plusieurs mois »

Pour autant, il y a du pain sur la planche pour mettre en musique ce nouveau groupe. « Cela va prendre du temps et je ne pense pas qu’on puisse accélérer les choses », analyse déjà l’entraîneur de Washington. « On doit faire preuve de diligence dans notre développement. Certains progresseront plus vite que d’autres. Cela va prendre plusieurs mois, même si j’espère que ce ne sera pas aussi long, mais il faut du temps pour tout mettre en place. »

Bradley Beal, leader et meilleur marqueur de l’équipe depuis plusieurs années, est parti. Par conséquent, les cartes sont redistribuées. Qui doit et va le plus en profiter ?

« Je m’attends à ce que des joueurs comme Deni Avdija, Corey Kispert ou Daniel Gafford fassent un grand bond en avant », prévient Wes Unseld Jr. « Jordan Poole est extrêmement talentueux avec une grosse marge de progression. Kyle Kuzma est un vétéran de 27 ans qui va jouer un rôle de leader. Il faudra garder un œil sur Kispert et Avdija. Ils ont connu un bon été et j’espère qu’ils vont rester en bonne santé. Ces deux-là devraient faire un grand bond en avant. »