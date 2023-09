Dwight Powell a bronzé cet été

Après une saison décevante avec les Mavericks, qui n’avaient pas réussi à se qualifier pour les playoffs, Dwight Powell a retrouvé le sourire cet été avec le Canada. Les hommes de Jordi Fernandez ont réalisé une superbe Coupe du monde, avec une médaille de bronze et une qualification pour les Jeux olympiques en 2024.

Un exploit pour ce pays, qui n’avait plus remporté de médaille dans une compétition internationale depuis 1936 et plus disputé les Jeux depuis 2000…

« C’était un superbe été », constate l’intérieur des Mavericks pour le site officiel de la franchise texane. « Mais c’était l’aboutissement de plusieurs étés. On a eu des opportunités de faire les Jeux ces derniers temps, mais on avait échoué. On a vraiment un remarquable groupe, qui est fier et qui a fait le boulot. La médaille et les Jeux en même temps, c’est énorme. L’été fut magnifique. »

En battant l’Espagne, dans un match au sommet de la deuxième phase, puis en éliminant la Slovénie de Luka Doncic avant de décrocher la troisième place en écartant Team USA, le Canada l’a fait avec la manière.

Outre la médaille, battre le grand frère américain, dans un début de rivalité entre les deux nations, n’est jamais neutre.

« Je pense qu’à ce stade de la compétition, en petite finale, l’important n’est pas l’adversaire. Mais dès qu’on peut battre les États-Unis, c’est toujours spécial », admet Dwight Powell. « Ils possèdent certains des meilleurs joueurs du monde, avaient fait un bon tournoi et restent une grande équipe. Finir devant les USA, c’est un sacré exploit pour nous. »

Dwight Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 * All Teams 29 8 46.3 27.3 75.8 0.6 1.1 1.7 0.3 1.4 0.3 0.4 0.2 3.1 2014-15 * DAL 24 10 43.5 27.3 77.4 0.8 1.3 2.0 0.4 1.6 0.3 0.4 0.3 3.4 2014-15 * BOS 5 2 80.0 0.0 50.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.4 0.4 0.0 1.8 2015-16 DAL 69 14 49.3 12.5 73.9 1.2 2.7 4.0 0.6 1.7 0.5 0.6 0.4 5.8 2016-17 DAL 77 17 51.5 28.4 75.9 1.2 2.8 4.0 0.6 1.8 0.8 0.4 0.5 6.7 2017-18 DAL 79 21 59.3 33.3 71.9 1.7 3.9 5.6 1.2 2.4 0.9 0.8 0.4 8.5 2018-19 DAL 77 22 59.7 30.7 77.2 1.8 3.5 5.3 1.5 2.6 0.6 0.9 0.7 10.6 2019-20 DAL 40 27 63.8 25.6 66.7 1.9 3.8 5.7 1.5 2.6 0.9 0.9 0.5 9.4 2020-21 DAL 58 17 61.9 23.8 78.2 1.4 2.7 4.0 1.1 2.3 0.6 0.7 0.5 5.9 2021-22 DAL 82 22 67.1 35.1 78.3 2.1 2.8 4.9 1.2 2.7 0.5 0.8 0.5 8.7 2022-23 DAL 76 19 73.2 0.0 66.7 2.0 2.2 4.1 0.9 2.8 0.6 0.9 0.3 6.7 Total 587 19 59.9 29.2 74.1 1.6 2.9 4.5 1.0 2.3 0.6 0.7 0.5 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.