Les Wolves espèrent conserver Jaden McDaniels

Sa saison 2022/23 a beau s’être terminée sur une mauvaise note, et de manière stupide, Jaden McDaniels reste un élément très apprécié par les Wolves et les prochaines semaines, voire les prochains mois, risquent de le prouver de nouveau.

En fin de contrat dans un an, l’ailier devrait ainsi figurer au sommet de la liste des priorités de Minnesota, pas enclin à le voir plier bagage de sitôt.

« Nous adorerions faire quelque chose », indique d’ailleurs Tim Connelly, le président de la franchise, dans les colonnes de The Athletic. « Nous voulons qu’il soit parmi nous aussi longtemps que possible. Généralement, ces échanges s’intensifient à mesure que la saison approche, mais on croise les doigts. »

À bientôt 23 ans, Jaden McDaniels sort du meilleur exercice de sa jeune carrière (12.1 points, 3.9 rebonds, 1.0 contre) et sa marge de progression semble conséquente, notamment en attaque. Associé à Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert dans le frontcourt des Wolves, il est le spécialiste défensif de l’équipe et ses performances passées enchantent ses dirigeants.

« Nous aimons récompenser les personnes qui l’ont mérité », ajoute Tim Connelly. « Jaden est un élément important de ce que nous mettons en place actuellement. Il va s’améliorer encore et encore, c’est un super gamin et nous pensons que le meilleur est à venir pour lui. »

De quoi faire dire au président de Minnesota que l’avenir de Jaden McDaniels a de grandes chances de s’écrire avec la franchise qui l’a récupéré en provenance d’OKC juste après la Draft 2020…

« Comme je l’ai dit à Jaden et ses représentants, les discussions pour une prolongation devraient être extrêmement positives et c’est une bonne chose », assure Tim Connelly. « Le fait que l’on souhaite le prolonger témoigne de l’enthousiasme de l’équipe concernant son potentiel. Très peu de gars ont la chance d’obtenir une prolongation donc, encore une fois, nous espérons pouvoir atteindre le point où les deux camps seront comblés par l’avancée des choses. Je pense qu’il va connaître une bonne saison et nous espérons qu’il sera parmi nous pour très, très longtemps. »

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 24 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.8 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 26 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 31 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 64 29 49.1 34.6 70.8 0.8 2.3 3.2 1.4 3.1 0.9 1.2 0.6 10.8 Total 276 28 48.4 35.7 72.6 1.0 2.8 3.8 1.4 3.1 0.8 1.1 0.8 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.