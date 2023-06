Les Wolves ont refusé toutes les offres pour Jaden McDaniels

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la nouvelle génération, Jaden McDaniels a beaucoup manqué aux Wolves dans la série face aux Nuggets, et malheureusement, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Le soir du début de bagarre entre Rudy Gobert et Kyle Anderson, l’ailier de Minnesota s’était fracturé la main en frappant dans le mur du couloir qui mène à sa vestiaire. A sa décharge, il ne savait pas que c’était du béton puisque le couloir est recouvert de grandes toiles…

Quoi qu’il en soit, il sera rétabli pour la reprise à l’automne prochain, et il devrait toujours porter le maillot des Wolves. The Athletic révèle que la franchise a reçu « beaucoup d’intérêt pour Jaden McDaniels, selon des sources de la ligue, avec des équipes qui ont appelé et se sont renseignées sur sa disponibilité ». Les Wolves ont repoussé toutes les offres, estimant que McDaniels était un élément important du « futur à long terme de la franchise. »

Minnesota devrait donc repartir à la conquête des playoffs, voire plus, avec un effectif quasi identique puisque Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert seront toujours là. La seule véritable inconnue concerne le poste de meneur de jeu, mais Mike Conley devrait rester à la tête de l’équipe. En théorie, les Wolves avaient la possibilité de s’en séparer dans les 48 heures qui suivent la Draft, et comme ils n’ont pas communiqué sur le sujet, il sera toujours dans l’effectif moyennant une dernière année de contrat à 25 millions de dollars.