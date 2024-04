Chauncey Billups se sent désormais pleinement à l’aise comme coach

« Oui, oui, absolument. » Voilà ce que répond Chauncey Billups quand on lui demande s’il estime avoir terminé sa transition entre sa carrière de joueur et celle d’entraîneur. L’ancien meneur de jeu a désormais deux saisons comme coach principal derrière lui.

Deux saisons extrêmement mitigées en matière de résultats (60 victoires – 104 défaites), qui n’ont pas permis à ses Blazers d’être dans la course aux playoffs. En dépit du flou autour de Damian Lillard, à qui il maintient son soutien, le champion NBA 2004 avec les Pistons va tenter de mieux faire dans ce qui sera sa quatrième saison sur les bancs de la ligue.

Avant de démarrer dans l’Oregon, le technicien avait connu une première expérience d’assistant aux côtés de Tyronn Lue aux Clippers. « Il a fallu beaucoup de temps pour que je me décide à devenir entraîneur. Et à la seconde même où je l’ai fait, j’ai obtenu le poste aux Clippers », se souvient le quintuple All-Star qui a pris sa retraite sportive en 2014.

« Évidemment, je n’y suis resté qu’un an. Aurais-je été plus préparé en restant là-bas deux ou trois ans ? Bien sûr. Il y a tellement de choses à apprendre », poursuit celui qui a obtenu le poste à Portland à 44 ans.

« Mais comment je me sens aujourd’hui, la veille de ma troisième année, par rapport à ma première année ? C’est totalement différent. Ma confiance en moi est totalement différente. Je sais ce que je ne savais pas à l’époque. Je sais comment jouer, comment enseigner, comment… J’ai tout ce qu’il faut maintenant. Je suis vraiment bien installé dans mon travail et je m’y sens bien. C’est très important », se félicite Chauncey Billups qui a signé un contrat de cinq ans.

Lui qui assure avoir « toujours respecté » ses entraîneurs dans sa carrière, et ne s’être « jamais disputé » avec l’un d’eux, estime que son expérience de transition pourra en inspirer d’autres. « Je prends beaucoup de plaisir à entraîner. Mais quand je parle à d’anciens joueurs qui envisagent de devenir entraîneurs, je leur dis qu’ils doivent vraiment être prêts. Parce que les contraintes de temps sont dix fois plus importantes qu’en tant que joueur. Mais si tu aimes ça, vraiment, tu n’y penseras plus. C’est tellement sympa », qualifie le natif de Denver.

Ce serait sans doute encore plus « sympa » avec davantage de victoires au bout…