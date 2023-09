Critiquée, par le principal intéressé qui avait même réclamé des excuses, pour sa représentation de Jerry West, la série « Winning Time » diffusée sur HBO avait réussi à passer le cap de la première saison. Mais pas de la seconde puisque l’ultime épisode de la deuxième saison est aussi le dernier…

Le créateur de la série, Max Borenstein, l’a lui-même confirmé : « Ce n’est pas la fin qu’on avait en tête », confesse-t-il sur X (anciennement Twitter).

La faute aux audiences qui ont lourdement chuté. De 901 000 spectateurs de moyenne pour la première saison, avec un pic à 1.6 million pour le dernier épisode, la série n’a enregistré que 629 000 téléspectateurs pour sa seconde, qui a commencé en août.

Pourtant, Jeff Pearlman, l’homme derrière le livre Showtime : Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s dont la série s’inspire, avait prévenu le mois dernier. « Le futur de la série est dans la balance. On a besoin de téléspectateurs », écrivait-il sur X.

Ce ne fut pas suffisant et « Winning Time » ne fera donc pas le triplé…