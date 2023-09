Daishen Nix à la relance chez les Wolves

On sait que les Wolves sont en quête de renfort sur le poste de meneur, pour suppléer Mike Conley et Jordan McLaughlin. Ils ont ainsi récemment testé Elfrid Payton et Kennedy Chandler, et ils se sont visiblement renseignés sur Cameron Payne, tout juste libéré par les Spurs.

Shams Charania annonce qu’ils viennent aussi de signer Daishen Nix. L’insider de The Athletic parle d’un contrat d’un an, mais on peut penser qu’il s’agit d’une offre non garantie, et donc surtout d’une invitation au « training camp », qui pourrait déboucher sur un vrai contrat si Chris Finch est séduit.

Mais pour cela, il faudra certainement que Daishen Nix (1m93, 21 ans) montre davantage que ce qu’il a pu afficher depuis qu’il est arrivé en NBA.

Prospect pourtant très suivi au lycée, le meneur devait rejoindre UCLA mais avait finalement préféré rejoindre la G-League alors que la pandémie du Covid-19 perturbait tous les championnats de basket.

Non-drafté après son année passée avec la Team Ignite, il avait tout de même été récupéré par les Rockets, où il n’avait pas réussi à s’imposer dans un groupe pourtant très jeune. L’an passé, il ne tournait ainsi qu’à 4.0 points et 2.3 passes de moyenne, sur 16 minutes, sur les 57 matchs qu’il a disputés. À 34% de réussite dont 29% de loin.