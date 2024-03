Les Wolves intéressés par Cameron Payne ?

Récemment libéré par les Spurs, Cameron Payne se retrouve de nouveau « free agent », alors qu’il s’était pourtant bien relancé chez les Suns, après un début de carrière NBA très, très compliqué.

Gros prospect à sa sortie de Murray State, il avait ainsi été choisi en 14e position par Oklahoma City lors de la Draft 2015 mais son passage au Thunder fut plutôt marqué par les blessures et ses pas de danse ou « handshakes » sur le banc que par ses performances sur les parquets de la Grande Ligue.

Ses passages à Chicago puis Cleveland ne lui permettront pas de se relancer et, en 2019, il part en Chine alors que les Raptors avaient choisi de le couper avant le début de la saison.

C’est finalement Monty Williams qui lui redonne une chance à Phoenix, son apport en tant que back-up de Chris Paul ayant été précieux depuis trois ans pour les Suns. Après le transfert de CP3, on l’imaginait même titulaire la saison prochaine, mais le club a finalement décidé de changer de voie, et de le transférer à San Antonio.

Minnesota en quête de renfort à la mène

Libéré par les Spurs, il est donc désormais libre, à 29 ans, mais même si son jeu est parfois encore brouillon et gourmand, son énergie constante a de quoi attirer les franchises qui n’ont pas encore bouclé leur effectif.

C’est le cas des Wolves, qui disposent encore d’une place dans leur « roster » et qui cherchent visiblement à se renforcer sur le poste de meneur. Ils viennent ainsi de mettre à l’essai Elfrid Payton et il se renseignent également sur Kennedy Chandler. Selon Darren Wolfson, le profil de Cameron Payne les intéresse aussi.

Il faut dire que Mike Conley n’est plus de prime jeunesse et que Jordan McLaughlin a connu une dernière saison particulièrement compliquée, et qu’il serait donc plutôt bien vu de renforcer le poste. Et ce même si le « combo guard » Shake Milton est également arrivé en provenance des Sixers.

Cameron Payne Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 OKC 57 12 41.0 32.4 79.2 0.2 1.3 1.5 1.9 1.4 0.6 0.8 0.1 5.0 2016-17 * All Teams 31 15 33.2 31.4 62.5 0.1 1.5 1.6 1.8 1.7 0.5 0.9 0.1 5.2 2016-17 * OKC 20 16 33.1 30.8 100.0 0.1 1.5 1.6 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 5.3 2016-17 * CHI 11 13 33.3 32.4 25.0 0.1 1.5 1.6 1.4 1.3 0.4 1.2 0.0 4.9 2017-18 CHI 25 23 40.5 38.5 75.0 0.7 2.0 2.8 4.5 1.8 1.0 1.4 0.4 8.8 2018-19 * All Teams 40 18 43.0 29.8 80.5 0.3 1.5 1.8 2.7 1.6 0.7 1.1 0.2 6.3 2018-19 * CHI 31 17 41.1 27.1 88.0 0.3 1.4 1.7 2.7 1.6 0.7 1.1 0.2 5.7 2018-19 * CLE 9 20 49.1 36.0 68.8 0.3 1.8 2.1 2.6 1.7 0.9 1.2 0.3 8.2 2019-20 PHX 8 23 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.3 10.9 2020-21 PHX 60 18 48.4 44.0 89.3 0.3 2.1 2.4 3.6 1.6 0.6 1.0 0.3 8.4 2021-22 PHX 58 22 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 4.9 2.1 0.7 1.8 0.3 10.8 2022-23 PHX 48 20 41.5 36.8 76.6 0.3 2.0 2.2 4.5 1.8 0.7 1.7 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 69 16 43.4 38.4 86.6 0.2 1.2 1.4 2.6 1.6 0.5 0.8 0.1 7.4 2023-24 * MIL 47 15 45.5 39.7 84.1 0.1 1.2 1.3 2.3 1.6 0.5 0.7 0.1 6.2 2023-24 * PHL 22 19 41.0 36.7 91.3 0.5 1.1 1.6 3.1 1.6 0.5 1.2 0.3 10.1 Total 396 18 42.2 36.7 82.5 0.3 1.8 2.1 3.3 1.7 0.6 1.2 0.2 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.