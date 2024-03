Aleksa Avramovic déjà obnubilé par les Jeux olympiques avec la Serbie

Une semaine après la défaite de la Serbie en finale de la Coupe du monde contre l’Allemagne, la déception a laissé la place à la fierté du coté d’Aleksa Avramovic. Le meneur de jeu serbe se réjouit d’avoir vu un effectif plombé par les blessures réussir tout de même à rejoindre la finale de la compétition.

« On a un superbe groupe, de mes coéquipiers en passant par le coach », livre-t-il à Mozzart Sport. « On a parfaitement fonctionné, chacun accomplissant sa tâche. Bogdan Bogdanovic était le capitaine, il a porté l’essentiel du groupe sur son dos, Nikola Milutinov a fait un tournoi fantastique et je dirais que, même si tout le monde n’est pas venu, on est resté une équipe. Cela s’est vu aussi après la compétition, on a mangé ensemble, on a fêté ça. Même les joueurs absents étaient avec nous. »

Nikola Jokic, grand absent côté serbe, était effectivement aux côtés des médaillés d’argent, avec Novak Djokovic également, pour les célébrations locales. Mais maintenant que la fête est finie, Aleksa Avramovic regarde vers 2024.

« On est désormais impatient d’être aux Jeux olympiques », confirme-t-il après avoir déjà affiché ses ambitions quelques heures après la finale perdue. « Je pense aux Jeux de Paris tous les jours. Je ne peux pas m’en empêcher et je vais continuer à y penser. Qu’on commence maintenant, allons-y. On ira à Paris avec une grosse équipe et nos objectifs seront les mêmes : on veut une médaille ! J’espère qu’on sera en bonne santé et une année d’expérience en plus, pour les habitudes des joueurs et des coaches, c’est important. Ça facilite les choses pour tout le monde. »