Une chance à saisir pour Payton Pritchard à Boston ?

La saison passée, face à son manque de temps de jeu, Payton Pritchard avait indiqué vouloir quitter Boston. Il espérait un transfert qui n’est finalement pas venu, ni dans le courant de la saison, ni durant cette intersaison.

Mais face au départ de Marcus Smart cet été, l’horizon du remplaçant s’est peut-être ouvert. Le ressent-il ainsi ?

« Je dois faire mon boulot », annonce-t-il au Boston Globe. « Si j’ai la chance de jouer, je dois montrer ce dont je suis capable, et que je peux aider à gagner. Je suis impatient d’avoir cette opportunité. Au fond, je suis un gagnant et je veux évidemment aider Jaylen Brown et Jayson Tatum, car ces deux-là nous poussent. On doit les aider à franchir cet obstacle et à gagner le titre. »

Concernant son « boulot », Payton Pritchard a évoqué cette question avec Joe Mazzulla durant l’été.

« J’ai parlé avec le coach et ce sera différent chaque soir. J’ai la capacité de shooter de loin et d’écarter le jeu, mais aussi de diriger le jeu et de faire des passes. Ça, je peux le faire. Et défensivement, je dois apporter mon intensité, mettre la pression et avoir les mains actives. »

Il y a toujours de l’incertitude autour du rôle de Payton Pritchard la saison prochaine, et ses envies d’ailleurs ne sont peut-être pas totalement parties. Néanmoins, il assure que jouer à Boston est une chance.

« C’est sans doute le meilleur endroit pour jouer au basket. Il n’y a pas de lieu semblable. Au fond, mon esprit est toujours là : je veux jouer, je veux me battre. J’ai l’impression d’être assez bon pour pouvoir jouer. Je veux continuer de me dépasser pour voir jusqu’où je peux aller. »

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 73 22 44.9 38.6 81.3 0.9 2.3 3.2 3.1 1.3 0.4 0.7 0.1 8.7 Total 258 17 43.6 39.5 86.2 0.6 1.8 2.4 2.1 1.1 0.4 0.7 0.1 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.