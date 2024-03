Happy Birthday | Le meilleur des Finals 2023 d’Aaron Gordon

Aaron Gordon fête aujourd’hui ses 28 ans, et c’est l’occasion de se repasser les highlights de ses Finals 2023.

Certes, Nikola Jokic a été élu MVP de la série face au Heat à l’unanimité, alors que Jamal Murray a aussi crevé l’écran lors de ce duel, et plus globalement lors des playoffs, mais Aaron Gordon fut aussi très précieux.

Pour son coach, il était même le joueur « symbole » de cette équipe de Denver, un joueur longtemps réputé uniquement pour ses dunks et ses qualités athlétiques, qui s’est mis au service de l’équipe.

« Les petites choses qu’il fait sont de grandes choses. Aaron est un type qui passe toujours inaperçu. Si vous voulez parler d’un gars qui incarne vraiment une grande partie de notre culture sur l’altruisme, Aaron Gordon en est l’exemple parfait. Il a mis son ego de côté. Il savait que cette année, avec le retour de Jamal et Michael, son rôle serait différent, et il ne s’est jamais battu contre ça. Au contraire, il l’a accepté. Il s’est dit : ‘D’accord, je veux gagner un titre. Je veux aider tout le monde dans ce vestiaire à gagner un championnat, et pour cela, je dois être le meilleur dans ce rôle – défendre, prendre des rebonds, prendre des rebonds offensifs, créer pour les autres’. Son impact sur les séries contre Minnesota, Phoenix et des Lakers est palpable. Nous ne serions pas dans cette position sans le jeu d’Aaron Gordon, son attitude et son altruisme » assurait d’ailleurs le coach durant les playoffs.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.5 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.9 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.2 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 66 32 55.2 28.1 65.7 2.4 4.1 6.5 3.4 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 Total 662 29 48.0 32.2 68.3 1.8 4.6 6.3 2.6 2.0 0.8 1.5 0.7 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.