Les valeurs de l’altruisme au coeur du projet des Nuggets

Si Mike Malone, Nikola Jokic, Michael Porter Jr et Jamal Murray étaient déjà là en 2020 lors de la formidable épopée des Nuggets dans la « bulle », d’autres sont partis sous d’autres cieux au cours de cette superbe montée vers les sommets. C’est ce qui a permis de ramener Bruce Brown, Kentavious Caldwell-Pope et Aaron Gordon, et de bâtir cet effectif, numéro 1 de la conférence Ouest et premier finaliste 2023. Mardi soir, c’est Jamal Murray qui a tenu à rendre hommage à ce parcours et à ceux qui y ont contribué.

« C’est incroyable d’en être là, surtout avec le noyau de gars que nous avons ici depuis le début. Ce que nous avons construit, depuis Gary, depuis Paul, depuis Monte… Tous les gars qui ont incarné cette culture… Le fait d’avoir cette équipe et de voir tout le monde s’unir, surtout avec huit nouveaux gars qui sont arrivés au début de la saison. Il nous a fallu un peu de temps pour trouver notre rythme, mais une fois que nous avons su ce que tout le monde allait faire et que nous avons trouvé notre manière de jouer, nous avons eu le déclic. Ce fut un véritable parcours du combattant. C’est agréable d’arriver enfin à ce stade et d’être la première équipe de l’histoire des Nuggets à le faire. »

Il y a une raison derrière chaque recrue des Nuggets

Pour Mike Malone, l’altruisme est la qualité première des stars des Nuggets, mais aussi de l’effectif et donc de la franchise. Personne ne tire la couverture à soi, et jamais Nikola Jokic ne se met en avant.

« Je pense que cela montre à quel point notre groupe est altruiste. Nikola serait le premier à admettre qu’il ne va pas gagner un match de playoffs, une série ou un championnat potentiel à lui tout seul. Un seul joueur ne suffit pas » commente le coach de Denver. « Evidemment, Jamal a joué de façon phénoménale pour ses premiers playoffs depuis sa blessure au genou, mais Jamal en est conscient aussi. Il y avait une raison si nous avons récupéré Kentavious Caldwell-Pope. Nous avons effectué un échange pour Aaron il y a quelques années et il y avait une raison à cela aussi. Il y avait une raison si nous avons signé Bruce Brown lors de la free agency. »

Des échanges et une « free agency » minutieuse pour construire un effectif où les joueurs ne font qu’un. « C’est simplement un mélange génial ! » résume Aaron Gordon. « C’est un super groupe de mecs. La camaraderie est là, la cohésion est là, le talent est là, l’intelligence de jeu est là, l’altruisme est là… On est vraiment comme des frères. On agit vraiment pour l’autre. C’est rare. C’est rare en NBA d’avoir un groupe de joueurs altruistes qui adhèrent et qui font vraiment tout pour le gars à leurs côtés. »

Des dirigeants de grande qualité : Karnisovas, Connelly, Booth

Cet altruisme est incarné par Nikola Jokic, ce pivot qui ne saute pas haut et qui n’est pas le plus rapide, mais qui transforme l’attaque des Nuggets par ses passes et sa lecture du jeu.

Les dirigeants avaient décidé de lui faire de la place en transférant Jusuf Nurkic. C’était un premier coup de génie, et ils l’ont ensuite entouré de joueurs capables de parler le même langage, mais aussi de combler ses failles en défense ou de profiter de ses passes de quarterback. Comme Aaron Gordon justement, qui s’est fondu dans le paysage, et Mike Malone estime même que l’ancien dunkeur du Magic est le joueur symbole de son équipe.

« Les petites choses qu’il fait sont de grandes choses » avait-il expliqué après le Game 3. « Aaron est un type qui passe toujours inaperçu. Si vous voulez parler d’un gars qui incarne vraiment une grande partie de notre culture sur l’altruisme, Aaron Gordon en est l’exemple parfait. Il a mis son ego de côté. Il savait que cette année, avec le retour de Jamal et Michael, que son rôle serait différent, et il ne s’est jamais battu contre ça. Au contraire, il l’a accepté. Il s’est dit : ‘D’accord, je veux gagner un titre. Je veux aider tout le monde dans ce vestiaire à gagner un championnat, et pour cela, je dois être le meilleur dans ce rôle – défendre, prendre des rebonds, prendre des rebonds offensifs, créer pour les autres’. Son impact sur les séries contre Minnesota, Phoenix et maintenant des Lakers est palpable. Nous ne serions pas dans cette position sans le jeu d’Aaron Gordon, son attitude et son altruisme. »

Enfin, il ne faut pas oublier les architectes de cet effectif. Il y a eu Arturas Karnisovas et Tim Connelly, aujourd’hui aux Bulls et aux Wolves, et c’est désormais Calvin Booth qui incarne cette qualité de recrutement, qu’il s’agisse de la « free agency » ou de la Draft.

« Calvin est très, très, très important pour ce qu’on produit chaque soir sur le terrain » insiste Mike Malone. « Qu’il soit mis en avant après le départ d’Arturas à Chicago puis de Tim à Minnesota, c’était très important pour moi car il était là depuis quatre ou cinq ans. Je l’ai dit à Josh (Kroenke, le propriétaire) quand Tim est parti : ‘J’ai le sentiment que Calvin est plus que prêt à diriger cette franchise’. » Et il avait raison.