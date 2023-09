Les Clippers vont-ils imiter Netflix pour leur abonnement annuel ?

Si rien ne perturbe la fin des travaux, la nouvelle salle des Clippers, le « Intuit Dome », devait ouvrir ses portes pour le début de la saison 2024/25. L’objectif sera ensuite évidemment de remplir le plus possible ce nouvel écrin.

Car les Clippers ne jouent pas toujours à guichets fermés à domicile. La saison dernière, avec 17 574 spectateurs de moyenne, la Crypto.com Arena n’était remplie qu’à 92.2%. Comment faire mieux ?

« On travaille sur un nouvel abonnement annuel », confie Steve Ballmer dans le podcast de Paul George. « Car on achète un abonnement pour la saison et puis on le vend si on ne l’utilise pas. Et je n’aime pas ça. C’est pour cela qu’on a des fans des autres équipes qui viennent à la salle. Je pense à un abonnement annuel à la Netflix, qu’on peut partager à trois ou quatre personnes, et qu’on ne peut pas vendre. »

Le propriétaire de la franchise, même s’il n’a donné aucune précision supplémentaire sur cette formule d’abonnement, a plusieurs fois évoqué, devant l’arrière/ailier de Los Angeles, qu’il travaillait à des prix abordables pour remplir au maximum le « Intuit Dome » de fans des Clippers… et éviter les fans des autres équipes.