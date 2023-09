Austin Rivers, victime collatérale de la vengeance des frères Morris sur Nikola Jokic

Novembre 2021. Les Nuggets reçoivent le Heat et Nikola Jokic lance une contre-attaque. Markieff Morris arrête le pivot au milieu du terrain en faisant une faute, un peu appuyée avec un coup dans les côtes du Serbe. Ce dernier réagit alors violemment en poussant le joueur de Miami dans le dos.

La tension va monter et finalement, le frère de Marcus va manquer plusieurs mois de compétition suite à cet incident. Mais il raconte désormais que son absence était surtout une mesure de précaution de la part de la franchise floridienne.

« C’était un coup bas, c’est comme ça qu’on appelle ça dans le quartier », commente Markieff Morris au podcast All The Smoke. « C’était un coup dur, comme un coup du lapin. Mais pour un gars qui pèse 160 kilos (129 en réalité) et vous prend par surprise, ça ne m’a pas fait grand-chose. C’est davantage le Heat qui voulait me protéger. J’étais autorisé à jouer deux semaines après mais ils m’ont retenu. Il a fait ce mauvais coup-là, mais il aura le droit au sien. »

Comment Marcus a-t-il vécu ce moment douloureux pour son frère ? « J’étais énervé évidemment, mais surtout parce qu’il a tourné le dos à Jokic. Il n’aurait jamais dû. » Markieff Morris, qui a insulté Jokic de « gros lard » ensuite, s’est alors justifié en expliquant qu’il était sur un terrain de basket et non dans la rue où, là, il n’aurait pas tourné le dos à quelqu’un dans cette situation.

Austin Rivers a payé pour Nikola Jokic

En attendant visiblement de se venger de ce mauvais coup (pas sûr d’ailleurs que la NBA apprécie cette déclaration…), les frères Morris ont bien tenté de se faire justice eux-mêmes. Marcus en l’occurrence, lors du match entre les Nuggets et les Clippers. Sans succès et c’est un autre qui a pris pour le double MVP de la ligue.

« Quand on a joué Denver, les Nuggets étaient sur mon dos, ils savaient que je voulais faire quelque chose », se souvient le frère de Markieff. « Au moindre pas que je faisais, ils m’observaient. Donc je me suis dit que si je ne pouvais pas avoir Jokic, j’aurais un de ses coéquipiers. C’était Austin Rivers. »

Les deux hommes ont effectivement eu un petit accrochage durant la rencontre jouée en janvier 2022, mais rien de semblable à celui entre Markieff et Jokic quelques semaines auparavant.