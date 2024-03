Dusan Ivkovic avait également été approché par les Warriors

Décédé en 2021, Dusan Ivkovic fut l’une des plus grandes légendes du coaching européen. Seul entraîneur de l’histoire à avoir remporté les quatre compétitions européennes majeures (Euroleague, EuroCup, Saporta et Korac), il avait également connu le succès sur le circuit international, comme sélectionneur de la Yougoslavie, puis de la Serbie, avec un championnat du monde (en 1990), trois championnats d’Europe (1989, 1991 et 1995), et deux médailles d’argent aux Jeux Olympiques (1988 comme entraîneur principal, et 1996 comme assistant).

Très respecté aux Etats-Unis, et notamment proche de Gregg Popovich, il n’avait d’ailleurs pas été loin de devenir le premier coach européen à prendre la direction d’une franchise NBA. En 2002, les Nuggets souhaitaient ainsi le recruter, avec un contrat de trois années, la première en tant qu’assistant, les deux dernières comme « head coach ».

Un appel trop tardif des Nuggets

Mais Kiki Vandeweghe, le GM des Nuggets à l’époque, l’appellera un peu trop tard et Dusan Ivkovic, qui avait donné sa parole au CSKA Moscou, n’avait pas voulu revenir dessus.

Quelques années plus tard, c’est Golden State qui s’était renseigné sur le technicien serbe, comme l’explique aujourd’hui son agent américain, Bill Duffy, dans un entretien avec le média serbe Sportal.

« Nous avons tenté d’aider Ivkovic à venir à Golden State. À un moment donné, il y a de nombreuses années, Chris Mullin était le GM (des Warriors) et nous avons eu une réunion à Miami pour aider Coach Ivkovic », a-t-il ainsi révélé. « Mais cela n’a pas fonctionné, pour une question de timing. »

Chris Mullin ayant été GM dans la Baie de 2004 à 2009, on peut penser que Dusan Ivkovic a été approché en 2004, lorsque le club cherchait le successeur d’Eric Musselman, ou en 2006, lorsque Golden State devait trouver qui prendrait la place de Mike Montgomery. Finalement, le poste fut alors confié à Don Nelson.

Les regrets de Bill Duffy

En 2004, Dusan Ivkovic était alors coach/GM du puissant CSKA Msocou, alors qu’en 2006, il venait de rejoindre le rival du Dynamo Moscou, conduisant le club au titre à la Coupe ULEB.

« Dommage, car je pensais qu’il aurait été fantastique » poursuit Bill Duffy. « Il était très digne, brillant, avec d’excellentes qualités de communicant et il était très respecté. C’était mon rêve de voir Ivkovic devenir entraîneur en Amérique. Je sais qu’il est décédé. Qu’il repose en paix. Nous l’aimions beaucoup. »

Pour l’agent de Luka Doncic, RJ Barrett, Nikola Vucevic, Deandre Ayton, Anfernee Simons, Scottie Barnes ou encore Chet Holmgren, ne pas avoir réussi à placer Dusan Ivkovic sur un banc NBA est un vrai regret.

« Je l’ai toujours vu comme un sage. Un peu comme John Wooden. Il est comme le Parrain. Un homme sage. Il avait toujours des choses intelligentes à dire. On apprenait de lui. J’ai passé beaucoup de temps avec lui. Si j’allais en Europe, j’allais chez lui. Nous déjeunions ensemble. Il était très reconnaissant que nous ayons essayé de le mettre en contact avec le monde NBA. C’était il y a de nombreuses années. J’aurais aimé que cela se fasse. »