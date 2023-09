Feuilletons Lillard et Harden : le coup de pression de la NBA a porté ses fruits

Pendant tout juillet, les envies de départ de James Harden et Damian Lillard ont animé la « free agency », avec, dans chacun des feuilletons des moments forts, comme lorsque la NBA a rappelé à l’ordre le meneur des Blazers et son agent, ou lorsque James Harden s’en est pris publiquement à Daryl Morey, le traitant de « menteur« . Une insulte qui lui a coûté 100 000 dollars, soit la plus grosse amende permise par la nouvelle convention collective.

Pour Damian Lillard, pas d’amende, mais un vrai rappel à l’ordre au cas il envisagerait de snober sa future équipe si elle ne lui convient pas.

« Nous avons informé Goodwin et Lillard que tout commentaire futur, fait en privé à des équipes ou en public, suggérant que Lillard ne fournira pas pleinement les services prévus par son contrat de joueur en cas d’échange, exposera Lillard à des mesures disciplinaires de la part de la NBA » pouvait-on lire dans le communiqué.

« Les choses semblent s’être calmées, du moins en termes de sorties publiques »

À trois semaines de la reprise des entraînements, Adam Silver répète qu’il n’aime pas cette façon de faire.

« A propos des demandes de transferts, évidemment, je n’aime pas ça », a déclaré Adam Silver. « En tant que ligue, nous voulons que les joueurs et les équipes honorent leurs contrats. Je surveille les situations à Portland et à Philadelphie et j’espère qu’elles se régleront pour le bien de tous avant le début de la saison. Je suis satisfait que les choses semblent s’être calmées, du moins en termes de sorties publiques. »

En privé, James Harden et Damian Lillard assurent qu’ils seront présents à la reprise de l’entraînement à Philadelphie et Portland s’ils ne sont pas transférés.

La situation la plus complexe concerne James Harden puisqu’il a demandé la tête de Daryl Morey, et qu’il ne souhaite plus évoluer aux Sixers tant que le président de la franchise est en place.