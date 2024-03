Il y a dix ans, les Bucks connaissaient l’intersaison qui allait transfigurer leur histoire. Le soir de la Draft, en juin 2013, ils sélectionnaient Giannis Antetokounmpo à la 15e position. Puis, un mois plus tard, ils transféraient Brandon Jennings vers Detroit pour récupérer Brandon Knight et Khris Middleton.

Sans encore le savoir, il venait de monter le duo de All-Stars qui allaient mener Milwaukee jusqu’au titre, en 2021. Dix ans après leur arrivée commune dans le Wisconsin, l’arrière/ailier des Bucks pose un regard serein sur la hiérarchie qui s’est installée entre le Grec et lui.

« Il n’y a jamais eu de difficultés entre nous pour savoir qui était le numéro 1 ou 2 », lâche le triple All-Star, au micro du podcast de J.J. Redick, d’ailleurs lui-même échangé par les Bucks lors de cette même intersaison vers les Clippers. « Au début, on se bagarrait l’un contre l’autre tous les jours à l’entraînement parce qu’on cherchait simplement à gagner des minutes », décrit Khris Middleton.

Alors âgé de 22 ans et dans sa deuxième saison NBA, il avait mis un peu de temps pour s’installer comme titulaire, dans une équipe alors dominée statistiquement par Brandon Knight. Idem pour le rookie venu de Grèce, qui n’a tourné qu’à 7 points de moyenne pour ses débuts dans la Grande Ligue.

« Quand tu réalises que tu veux gagner, tu dois sacrifier quelque chose »

Au moins, les deux hommes savaient que l’intensité de ces premiers entraînements allaient les tirer vers le haut.

« En vieillissant, le respect qui s’est formé et qui s’est tissé entre nous lors de ces entraînements acharnés nous a permis de réaliser que tout cela n’avait pas d’importance. On a livré nos batailles, maintenant notre job consiste à aller gagner. Alors, peu importe qui est n°1, n°2, n°3, n°4, n°5… Tant qu’on gagne, tout est réglé », développe l’arrière/ailier, à qui le rôle de lieutenant va très bien.

Lors des playoffs d’il y a deux ans, Kendrick Perkins avait d’ailleurs considéré qu’il était le « Batman » de l’équipe, et Giannis le « Robin », en raison de sa capacité à rentrer de gros tirs dans les moments chauds. Khris Middleton venait de signer l’un de ses meilleurs matchs en phases finales (38 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 interceptions) pour sauver les Bucks de l’élimination lors du Game 6 face aux Nets.

« Tout le monde veut être le n°1 mais ce n’est parfois pas un problème. Je n’ai aucun problème avec ça, j’aurais mes soirées et il n’a aucun problème avec ça et je sais que beaucoup de matchs seront les siens. Du moment qu’on gagne, ça me va. Quand tu réalises que tu veux gagner, tu dois sacrifier quelque chose. On a tous cet état d’esprit. On doit sacrifier quelque chose dans notre jeu, en nous-mêmes, pour être une équipe qui gagne. »

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 48 27 48.1 37.0 84.0 0.7 3.8 4.5 5.3 2.6 0.9 2.2 0.3 14.8 Total 732 31 45.9 38.7 88.0 0.6 4.2 4.8 3.9 2.5 1.2 2.1 0.2 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.