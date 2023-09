La NBA ne forcera pas la vente des Blazers

En octobre 2018, Paul Allen décédait, laissant derrière lui une franchise des Blazers qu’il détenait depuis 1988. Cinq plus tard, l’équipe basée dans l’Oregon n’a toujours pas quitté le giron familial alors que le testament de l’ancien dirigeant stipulait que ses éléments patrimoniaux, dont la franchise NBA, seraient vendus à sa mort.

La vente du club, dirigé depuis sa disparition par sa sœur Jody, paraît ainsi inévitable à moyen terme. La position de la ligue sur la question ? « Le conseil d’administration n’a pas discuté de la possibilité de vendre l’équipe », rétorque aujourd’hui Adam Silver, interrogé par le Wall Street Journal. La ligue, malgré le temps qui passe, ne devrait donc pas intervenir pour accélérer ou forcer les choses dans ce dossier.

« Et évidemment que la notion de ‘délai raisonnable’ est sujette à interprétation. Dans le cas de la succession de Paul Allen, il s’agit de l’une des plus grandes successions de l’histoire des États-Unis, et ses actifs sont extrêmement complexes. J’ai parlé directement à Jody Allen, sa sœur et l’administratrice de sa succession, et ils travaillent sur ces questions tout en continuant à faire fonctionner l’équipe de premier rang », développe le patron de la ligue.

La patience s’impose donc dans ce dossier alors que le créateur de Nike, Phil Knight, s’est montré très agressif ces derniers mois pour tenter de racheter les Blazers.

Il avait alors été question d’une offre de plus de deux milliards de dollars, avec les promesses de garder la franchise à Portland, de rénover le Moda Center et de dynamiser tout le quartier autour. Sans succès jusqu’ici.