JO 2024 : Chris Paul s’ajoute à la liste des joueurs intéressés

La liste des vedettes américaines intéressées par une virée olympique ne cesse de s’allonger. Selon ESPN, Chris Paul serait également motivé à l’idée de rejoindre « Team USA » pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour le nouveau meneur des Warriors, il s’agirait d’une troisième participation à la plus prestigieuse des compétitions internationales. Il a déjà remporté l’or à deux reprises, à Pékin en 2008, puis à Londres en 2012.

Dans les deux cas, « CP3 » avait terminé parmi les meilleurs distributeurs de l’équipe, avec près de 5 offrandes par rencontre, en plus de 8 points (50% aux tirs dont 40% de loin), 3 rebonds et 2 interceptions de moyenne.

Chris Paul était également membre de l’effectif de 2006, battu par la Grèce en demi-finale de la Coupe du monde, qui avait dû se contenter de la médaille de bronze.

On rappelle que son grand copain LeBron James, après déjà trois campagnes (2004, 2008 et 2012), aimerait aussi s’offrir une dernière tournée olympique. Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum, Draymond Green ou Devin Booker, Damian Lillard, De’Aaron Fox et Kyrie Irving font aussi partie des joueurs intéressés.