La NBA a ouvert une enquête après l’arrestation de Kevin Porter Jr.

« Nous sommes en train de rassembler des informations sur l’affaire impliquant Kevin Porter Jr. » Les Rockets ne feront pas davantage de commentaires quant à la situation de leur meneur de jeu, placé en garde à vue ce lundi à New York. Il est accusé d’avoir agressé sa petite amie Kysre Gondrezick, une ancienne joueuse WNBA de 26 ans.

Le joueur aurait frappé et étranglé cette dernière dans la chambre d’un hôtel new-yorkais. « À leur arrivée, les agents ont été informés qu’une femme de 26 ans souffrait d’une lacération sur le côté droit de son visage et se plaignait de douleurs au cou. Une enquête préliminaire sur place a permis de déterminer qu’un individu identifié l’avait frappée à plusieurs reprises et avait placé ses mains autour de son cou », décrit la police.

La ligue, en contact avec la franchise texane pour recueillir des éléments, a ouvert sa propre enquête. Les Rockets ne sont ainsi pas autorisés à infliger une sanction immédiate à Kevin Porter Jr, y compris une suspension.

ESPN rappelle qu’en vertu de la politique de la ligue en matière de violences conjugales, Adam Silver a le pouvoir de le placer en « congé administratif rémunéré » pour « une période raisonnable ». En fonction des conclusions de l’affaire, le patron de la ligue peut infliger une amende, suspendre ou carrément exclure la personne mise en cause.

Ce processus peut prendre du temps, à l’instar de l’affaire de Miles Bridges, survenue la saison passée. Le joueur des Hornets avait été arrêté juste avant la « free agency » 2022 pour des faits de violences conjugales sur son ex-compagne. La ligue a décidé sa suspension à 30 matchs, dont 10 effectifs, au printemps suivant.

On rappelle aussi que Kevin Porter Jr. a signé une prolongation de contrat à Houston en octobre 2022, pour 82.5 millions de dollars sur quatre ans. Un contrat très partiellement garanti en raison du passif du joueur. Si les Rockets devaient finir par se débarrasser du joueur de 23 ans, en fonction des résultats de l’enquête, la franchise pourrait le faire en payant simplement les 17 millions de dollars garantis restants sur son contrat.

Kevin Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 50 23 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0 2020-21 HOU 26 32 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.4 0.7 3.5 0.3 16.6 2021-22 HOU 61 31 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.2 0.4 15.6 2022-23 HOU 59 34 44.2 36.6 78.4 1.3 4.0 5.3 5.7 2.6 1.4 3.2 0.3 19.2 Total 196 30 43.1 35.7 72.5 0.8 3.5 4.3 5.0 2.6 1.1 2.9 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.