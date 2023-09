Des franchises NBA intéressées par Arturs Zagars ?

Finalement cinquième de la compétition, la Lettonie fut la belle histoire de cette Coupe du monde 2023, et Arturs Zagars sans aucun doute la grosse révélation. Hier, pour le dernier match de son équipe, le meneur a encore marqué les esprits en effaçant Toni Kukoc des tablettes, pour s’emparer du record de passes (17) sur un match !

« Je passais juste le ballon, et mes coéquipiers ont mis leurs tirs. C’est aussi simple que ça », réagissait-il.

Avec ses 12.4 points et 7.4 passes par match, à 55.6% de réussite dont 41.7% à 3-points, en seulement 25 minutes de jeu, le joueur de 23 ans a ainsi réussi une superbe Coupe du monde, s’affirmant après la blessure de Dairis Bertans.

C’est que Arturs Zagars a pu s’exprimer, pour la première fois depuis longtemps, sans devoir gérer des problèmes physiques. De quoi booster sa cote, lui qui est actuellement sans club…

Son sélectionneur, Luca Bianchi, a d’ailleurs lancé un appel aux recruteurs après la victoire face à la Lituanie.

« Il a réalisé un tournoi solide avec de grandes responsabilités. Beaucoup de pression … Lors du deuxième match, nous avons perdu notre capitaine, mais il a continué à produire du bon basket pour aider l’équipe à rester au niveau, prouvant qu’il peut aider la Lettonie à rivaliser avec les meilleures équipes de la planète » rappelait le coach.

« Je suis vieux et je dois me reposer. Lui est jeune et a besoin de jouer. Espérons qu’il trouvera enfin du travail… »

« Mais ce n’est que la première étape. L’étape suivante consiste à lui trouver un boulot, car je pense qu’il le mérite. Il n’est pas comme moi, il est jeune. Je suis vieux et je dois me reposer. Lui est jeune et a besoin de jouer. Espérons qu’il trouvera enfin du travail… »

Ça ne devrait pas être trop compliqué alors que plusieurs équipes d’Euroleague sont désormais intéressées par ses services. Selon BasketNews, certaines franchises NBA ont également commencé à se renseigner sur le joueur.

Difficile toutefois de l’imaginer faire le grand saut directement, mais Arturs Zagars est certainement un nom que les clubs de la Grande Ligue vont garder en tête et suivre lors des prochains mois.

« Honnêtement, il a le potentiel de jouer en NBA » assurait ainsi Davis Bertans. « Je pense qu’il a de bonnes chances. Tout est une question de timing, de chance et d’opportunité. Tout peut arriver si vous vous retrouvez au bon endroit au bon moment. Il a tous les outils pour y parvenir. Il est acharné, comme vous pouvez le voir. Ils mettaient leur meilleur défenseur sur lui tous les soirs, et il continuait de réaliser des prouesses pour nous ».

Crédit photo : FIBA.com