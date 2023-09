Kevin Knox rempile aux Blazers

Alors que la situation autour de Damian Lillard a entraîné un certain statu quo du côté de Portland depuis deux mois, The Oregonian annonce la prolongation de Kevin Knox, qui devient ainsi le 14e joueur de l’effectif de Chauncey Billups pour 2023/24.

Arrivé en février dernier lors de la « trade deadline » en provenance de Detroit, l’ancien ailier des Knicks a été fidèle à lui-même, capable de briller tout en restant très irrégulier. Il a tout de même bien fini, avec des matchs à 19, 24 et 30 points sur les cinq dernières rencontres de la saison régulière.

Kevin Knox a prolongé pour un contrat d’un an dont le montant et les garantis ne sont pas encore connus. Avant lui, le dernier mouvement réalisé par Portland datait du 22 août avec l’arrivée du pivot Moses Brown, également pour un an, à condition de se faire sa place au camp d’entraînement et lors de la présaison.

Kevin Knox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 75 29 37.0 34.3 71.7 0.8 3.7 4.5 1.1 2.3 0.6 1.5 0.3 12.8 2019-20 NYK 65 18 35.9 32.7 65.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.6 0.4 0.7 0.4 6.5 2020-21 NYK 42 11 39.2 39.3 80.0 0.2 1.2 1.5 0.5 0.9 0.3 0.4 0.1 3.9 2021-22 * All Teams 30 7 36.5 27.8 72.7 0.5 1.0 1.5 0.3 0.6 0.1 0.2 0.1 3.1 2021-22 * ATL 17 7 35.6 19.2 75.0 0.4 0.9 1.3 0.4 0.8 0.1 0.1 0.1 2.7 2021-22 * NYK 13 9 37.5 35.7 70.0 0.6 1.1 1.7 0.2 0.4 0.2 0.4 0.1 3.6 2022-23 * All Teams 63 15 45.8 34.9 76.7 0.5 2.3 2.8 0.5 1.5 0.4 0.8 0.2 6.6 2022-23 * DET 42 14 46.9 37.1 78.8 0.5 2.1 2.6 0.4 1.8 0.3 0.8 0.3 5.6 2022-23 * POR 21 17 44.4 31.4 74.1 0.7 2.6 3.3 0.9 1.0 0.5 0.9 0.0 8.5 Total 275 18 38.5 34.2 71.3 0.5 2.4 2.9 0.8 1.6 0.4 0.9 0.3 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.