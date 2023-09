Filip Petrusev a marqué les esprits face à la Lituanie

Il a regagné son banc avec un grand sourire. Filip Petrusev venait d’inscrire un panier à 3-points, après un « pick-and-pop ». Puis d’en signer un deuxième, sur la possession suivante, toujours sous les yeux d’un bon spécialiste du genre, Jonas Valanciunas.

Avec ses deux tirs primés de suite, le nouvel intérieur des Sixers offrait une avance surréaliste de 25 points à son équipe (82-57), face à la Lituanie, à six minutes de la fin de ce quart de finale de Coupe du monde. Le remplaçant terminait ainsi la rencontre avec 17 points et un maximum d’efficacité aux tirs (7/8 aux tirs dont 3/3 de loin), 6 rebonds et 2 passes en 17 minutes.

Aurait-on assisté à son meilleur match sous le maillot serbe ? «Il faut le lui demander. Mais j’aime la façon dont il a joué. Il a relevé le défi en jouant contre Valanciunas et (Donatas)Motiejunas. Il a fait un match extraordinaire. Ce n’est pas pour rien qu’il est en NBA », félicite Marko Guduric dont le coéquipier s’est engagé cet été avec Philadelphie, deux ans après sa draft (50e choix).

Une chose est sûre, le « rookie » de 23 ans a signé sa meilleure performance de la compétition, pour le match le plus important de la Serbie. Il avait déjà inscrit 14 points lors du match précédent face à la République dominicaine. Gêné par une entorse à la cheville, il avait en revanche manqué deux rencontres lors du premier tour, avant de signer un match sans point marqué face à l’Italie.

Son meilleur match alors ? « Sur la plus grande scène, c’est sûr. Je me suis blessé lors des premiers matches, donc je ne suis pas encore là où je devrais être physiquement. Mais je suis heureux d’avoir pu aider (Nikola) Milutinov, qui a eu beaucoup de travail aujourd’hui en défense sur Valanciunas. Pour moi, c’était l’occasion de me montrer, surtout en attaque », apprécie l’ancien joueur de l’Étoile rouge de Belgrade, en saluant la prestation de Bogdan Bogdanovic, un « bon capitaine ».

Le pivot dominant d’en face a ainsi été contenu à 11 points et 4 rebonds en 19 minutes, tandis que la Serbie a écrasé la Lituanie au niveau du nombre de points inscrits dans la raquette (48-24).

« On a défendu sur lui. On ne l’a pas laissé aller dans ses zones de jeu. Milutinov est massif, il a été le premier à lui rendre la tâche difficile. Il le fatiguait. Et quand il fatiguait, c’était plus simple de jouer avec les remplaçants », poursuit Petrusev qui prépare bien son entrée prochaine dans la grande ligue.