La Serbie se hisse en demi-finale en donnant une leçon à la Lituanie !

La Serbie est la première nation qualifiée pour les demi-finales de cette Coupe du Monde après avoir délivré une démonstration de force face à la Lituanie, qui venait pourtant de s’offrir Team USA.

Les deux équipes ont mis une grosse intensité d’entrée de jeu, chacun s’appuyant sur ses forces, le 3-points pour la Lituanie (5/7 en premier quart-temps) et l’agressivité vers le cercle pour la Serbie. Même si la lutte était serrée, c’est la Lituanie qui a fait la course en tête dans le premier acte, comptant jusqu’à six longueurs d’avance (16-10) avant le retour aux affaires de Bogdan Bogdanovic et ses coéquipiers (25-24).

La mise au point de Bogdan Bogdanovic

Ces derniers ont répondu par un 6-0 pour attaquer le deuxième quart, grâce au trio Davidovac – Petrusev – Guduric (25-30). De quoi inverser la tendance, les Lituaniens ayant perdu leur adresse (0/7 en deuxième quart), permettant aux Serbes d’enfoncer le clou avec Nikola Milutinov par deux fois puis Bogdan Bogdanovic à 3-points.

Symbole du momentum récupéré par la Serbie juste avant la pause, lorsque Mindaugas Kuzminskas a raté son 3-points, offrant deux nouveaux points de plus à Bogdanovic en contre-attaque.

En mission, l’arrière des Hawks (18 points à 8/10 au tir à la pause) a conclu son festival par un nouveau missile extérieur pour porter la marque à 49-38 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, la révolte lituanienne a rapidement été étouffée par les coups de chaud des deux Jovic, Nikola et Stefan, qui ont parfaitement su se relayer pour enfoncer leur adversaire (65-51), à 3-points ou sur le dunk autoritaire du joueur de Miami, laissé seul sous le cercle. Sur leur lancée, les hommes de Svetislav Pesic ont ainsi porté l’écart à +18 à 10 minutes de la fin (73-55). Filip Petrusev a ensuite lancé le bouquet final sur deux missiles à 3-points puis un dunk pour assurer un succès sans appel des Serbes, 87 à 68.

En demi-finale, la Serbie affrontera le vainqueur de Canada – Slovénie (demain à 14h30).