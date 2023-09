Le sélectionneur australien confirmé à son poste jusqu’aux JO 2024

Alors que l’avenir en bleu de Vincent Collet n’est pas scellé, son homologue australien, lui, est déjà fixé. Brian Goorjian a ainsi été confirmé dans son poste par les instances australiennes et sera à la tête de la sélection pour les Jeux olympiques de Paris 2024, pour lesquels l’Australie s’est qualifiée au détriment de la Nouvelle-Zélande.

Cette décision intervient alors que les « Boomers », malgré leurs aspirations de médaille d’or à la Coupe du monde, n’ont pas été en mesure de se qualifier pour les quarts de finale. Par le jeu des matchs de classement, ils ont dû se contenter d’une modeste 10e place.

« Le résultat de cette Coupe du monde est décevant et nous allons en tirer les leçons, reconstruire et nous concentrer sur une place sur le podium à Paris. Nous comprenons que nos supporters soient déçus par cette 10e place, tout comme nous. Les joueurs, les entraîneurs et le personnel d’encadrement sont profondément affectés », livre Matt Scriven, le patron du basket australien.

Pour autant, le dirigeant assure que « Brian est l’un des entraîneurs les plus respectés et les plus qualifiés du pays, il est sous contrat jusqu’à Paris et notre soutien à son égard est inébranlable. Il sera à la tête des Boomers. »

L’Australie fait donc le choix de la continuité après avoir connu les montagnes russes durant cette compétition. Après avoir écrasé la Finlande (98-72), elle avait perdu un match clé face à l’Allemagne (82-85), avant de rebondir face au Japon (109-89). Après ce premier tour, Patty Mills, Josh Giddey et les autres se retrouvaient dans l’obligation de battre la Slovénie.

Ce qu’ils n’ont pas fait (80-91), faisant ainsi une croix toute chance de qualification en quart de finale, avant de finir sur une note positive avec une victoire face à la Géorgie (100-84) dans un match sans autre enjeu.