Avec ses 15 points, son tirage de langue en plein match et sa casquette de Team USA dans le vestiaire, Vaidas Kariniauskas n’est pas passé inaperçu dimanche dans la victoire de la Lituanie contre les Etats-Unis. « C’est Austin lui-même qui m’a donné cette casquette » avait révélé l’arrière lituanien après son exploit.

« Je suis allé vers Austin parce que son frère, Spencer, m’avait demandé de lui transmettre un message », raconte Vaidas Kariniauskas. « Après le match, j’ai mis ma casquette sans me rendre compte que quelqu’un me filmait. Donatas Motiejunas est venu me saluer par la suite et, à ma grande surprise, j’ai découvert que la vidéo circulait déjà sur Internet. »

Vaidas Kariniauskas, meilleur marqueur lituanien contre Team USA, qui porte une casquette… américaine dans le vestiaire !pic.twitter.com/DibbzylRug — Basket USA (@basketusa) September 3, 2023

Le joueur des Lakers ne l’a pas mal pris

La vidéo est devenue virale comme cette langue pendue adressée à… Austin Reaves après un panier avec la faute.

« J’ai joué avec le frère d’Austin l’année dernière (à Bamberg, en Allemagne). J’ai donc discuté avec lui avant le match et il m’a dit : « Fais-lui du trashtalking ». Et donc, je lui ai tiré la langue » poursuit Vaidas Kariniauskas. « Spencer ne s’attendait probablement pas à ce que nous gagnions, mais c’est ce qui s’est passé. »

Et qu’en a pensé Austin de tout ça ?

« Ce n’est que du basket. C’est un compétiteur, et moi aussi. Je ne me sens pas concerné par ce qu’il a fait et je ne l’ai pas mal pris » a réagi le Laker. « De nombreuses fois dans ma carrière des gens m’ont regardé de travers, ont fait ce genre de choses… C’est le basket, au final, cela n’a pas vraiment d’importance. Comme je l’ai dit, il a fait un très bon match, ils ont fait un très bon match collectivement, et ils nous ont battus. Mais on va rebondir. »