Le fils de Nate McMillan devient le coach de l’équipe de G-League des Pistons

Il y aura un McMillan sur un banc lors de cette saison 2023/24. Mais ce n’est pas Nate, qui a refusé de rejoindre les Mavericks, mais Jamelle McMillan, son fils. Ce dernier va en effet devenir le coach de l’équipe de G-League des Pistons, le Motor City Cruise.

Arrivé dans le staff de Monty Williams en juin, Jamelle McMillan (34 ans) remplacera D.J. Bakker, qui a fait ses valises pour intégrer le staff d’Adrian Griffin à Milwaukee.

« Je suis très excité par cette aventure », a-t-il commenté pour le Michigan Live. « Venir dans une franchise historique comme Detroit, c’est spécial, notamment parce que j’ai grandi avec ces grandes équipes des Pistons que mon père affrontait quand j’étais jeune. C’est une franchise dont la ligue a besoin. C’est une formidable opportunité pour ma carrière. »

Il a croisé Monty Williams aux Pelicans

C’est une étape de plus dans la jeune mais déjà longue carrière du fils de Nate McMillan. Il a commencé à New Orleans il y a maintenant dix ans, où il a croisé Monty Williams justement, avant de monter en grade et d’être assistant, toujours avec les Pelicans, ainsi que coach en Summer League. En 2018, il débarque à Phoenix, avant de revenir à New Orleans puis de travailler avec son père à Atlanta.

Comment l’assistant des Pistons va-t-il faire jouer son équipe, comme celle de Detroit qui sera dirigée par l’ancien coach des Suns en NBA ?

« Même si ce sera dans le prolongement de notre travail, les joueurs doivent pouvoir apprendre de nous, qu’on puisse essayer des choses », explique Jamelle McMillan. « J’ai pu travailler avec certains d’entre eux pendant la ligue d’été et j’ai aimé les joueurs que j’avais. Il s’agit de mettre du rythme, de contrôler le tempo. Le contrôle est un mot important pour moi. On doit avoir une équipe qui a faim, avec des joueurs qui veulent s’imposer et faire décoller leur carrière. L’idée, ce sera d’être combatif à chaque fois. »