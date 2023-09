Donatas Motiejunas fier d’apporter de la joie à son peuple

La terre a tremblé en Lituanie hier après la victoire de la sélection emmenée par Jonas Valanciunas sur Team USA, infligeant aux Américains leur première défaite du tournoi (110-104). Une euphorie générale partagée par l’ensemble des membres du roster comme Donatas Motiejunas, qui a savouré cet exploit à sa juste valeur. C’est la troisième victoire de la Lituanie sur les Etats-Unis, après 1998 et 2004. Les deux premiers succès avaient déjà marqué les esprits, et celui de dimanche est entré à son tour dans l’histoire.

« J’étais encore un enfant à l’époque. J’avais 14 ans, donc je me souviens avoir regardé le match et c’était quelque chose de spectaculaire. Comme je l’ai dit dès le premier jour, nous sommes ici pour apporter de la joie à notre peuple, à notre basket, et je sais à quel point la Lituanie est dans tous ses états en ce moment. Et j’ai vraiment aimé que nous, collectivement, puissions apporter cette joie à notre peuple », a-t-il déclaré après le match.

L’appétit vient en mangeant

La sélection lituanienne ne faisait pas forcément des équipes favorites sur la ligne de départ, et a su monter en puissance hors des radars, jusqu’à ce match qui va booster encore davantage la confiance de Donatas Motiejunas et ses coéquipiers.

« C’est incroyable. Si vous aviez posé la question à quelqu’un avant le tournoi, il vous aurait dit qu’une place dans le Top 16 serait bien. C’est ce dont tout le monde parlait. Mais cette équipe est vraiment humble », a-t-il ajouté. « On a conscience de qui on est, et à quel point on doit travailler dur pour aller chercher des victoires, et c’est la chose la plus importante ».

Ce succès historique ne constitue toutefois pas un aboutissement, et un défi d’une envergure au moins aussi importante attend désormais la Lituanie ce mardi, face à la Serbie, tandis que Team USA défiera l’Italie.

« Bien sûr, Team USA est l’une des équipes les plus talentueuses de la Coupe du monde. Mais honnêtement, il ne s’agit que de la phase de groupe. Maintenant, ce sont les vrais matchs, à élimination directe, qui commencent. Et nous devons nous concentrer là-dessus », a ainsi conclu le Monégasque.

Crédit photo : FIBA.com