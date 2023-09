Programme du jour | Un dimanche de folie !

C’est un programme somptueux et une journée exceptionnelle puisque quatre des huit rencontres de la journée ont des allures de 1/8e de finale puisque le vainqueur sera qualifié en quart-de-finale, tandis que le vaincu sera éliminé ! Cela ne concerne que deux groupes puisque les Etats-Unis, la Lituanie, la Slovénie et l’Allemagne sont déjà qualifiées. Ces formations s’affrontent aujourd’hui avec pour enjeu de terminer premières de leurs groupes respectifs, et ça a son importance en prévision des quarts-de-finale.

En revanche, dès 10h00, la rencontre entre l’Italie et le Porto-Rico sera un « 1/8e de finale », tout comme le Brésil-Lettonie de 11h45. A 14h00, Karl-Anthony Towns et les Dominicains défient les Serbes pour une place en quart-de-finale, avant le magnifique Espagne – Canada de 15h30.

Entre les deux rencontres, les Etats-Unis tenteront de rester invaincus face à la Lituanie de Jonas Valanciunas.

9h30 | Australie – Géorgie (beIN Sports Max 4)

10h00 | Italie – Porto Rico (beIN Sports Max 5)

10h40 | Grèce – Monténégro (beIN Sports Max 6)

11h45 | Brésil – Lettonie (beIN Sports Max 4)

13h10 | Allemagne – Slovénie (beIN Sports 1)

14h00 | République dominicaine – Serbie (beIN Sports Max 6)

14h40| États-Unis – Lituanie (beIN Sports 2)

15h30 | Espagne – Canada (beIN Sports 1)