Derrière Luka Doncic, le collectif slovène répond présent

Il a marqué son premier panier de la soirée quatre secondes après l’entre-deux inaugural. Ce premier tir converti sous le cercle était tout sauf annonciateur d’un feu d’artifice offensif pour Luka Doncic face à l’Australie.

Car une fois la défense australienne en place, le leader slovène a été très limité pour s’exprimer. Dans les remontées de balle qui ont suivi, le chef d’orchestre a été pris à deux, idem au moment de jouer le « pick-and-roll » en tête de raquette. Des prises à deux agressives qui l’ont forcé à lâcher le cuir.

« On savait qu’ils allaient mettre en place différents schémas défensifs et on était prêts à ça. Tout le monde était mentalement prêt à prendre plus de responsabilités », témoigne son coéquipier Aleksej Nikolic (9 points à 3/10), l’un des six joueurs de l’équipe à avoir atteint ou dépassé les 9 unités.

« Je suis très fier de la façon dont on a joué aujourd’hui. Tout le monde est resté uni quoi qu’il arrive. Ils m’ont pris à deux sur chaque possession, et tout le monde a fait le bon choix. On est restés unis et je pense que nous formons une grande équipe », salue de son côté le joueur des Mavs, en rappelant qu’il s’agissait d’un « remake » du match pour la médaille de bronze aux JO de Tokyo.

Auteur de deux performances à plus 30 points lors du premier tour, celui-ci a été limité à 19 points, son plus petit total de la compétition avec son plus faible quota de tirs (4/9), et tout de même 7 rebonds et 7 passes mais 6 ballons perdus. Il n’avait pas perdu autant de balles dans cette Coupe du monde.

Gérer les soucis de faute

« Une telle victoire d’équipe est un sentiment incroyable. Même si Luka nous guide tout au long du tournoi, on joue en équipe en permanence, et aujourd’hui en est un parfait exemple », poursuit Nikolic dont le leader a également été sujet à des soucis de fautes. Dans le second quart-temps, il a dû rester cinq minutes sur le banc après avoir pris sa troisième faute. Mais en son absence, l’écart s’est maintenu en faveur de la Slovénie.

« On a pu montrer, malgré les problèmes de fautes de Luka, qu’on pouvait bien jouer et que nous avons une bonne équipe. Tout le monde s’est montré à la hauteur. On savait que l’Australie était une grande équipe et on a abordé ce match en sachant qu’il serait important pour nous de nous qualifier », apprécie aussi Mike Tobey (18 points, 12 rebonds et 5 passes), l’un des principaux bénéficiaires des prises à deux de Doncic.

Tous les indicateurs semblent donc être au vert pour la Slovénie au moment d’affronter une autre nation invaincue dans cette compétition, l’Allemagne. « On prend les matchs les uns après les autres, je ne sais pas où on arrivera à la fin, mais je peux vous assurer qu’on donnera tout ce qu’on a à chaque match, comme vous l’avez vu aujourd’hui », promet Doncic qui ne veut pas repartir d’Asie sans médaille.