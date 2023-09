Enfin de la stabilité pour Nickeil Alexander-Walker

Finir la saison avec un coach puis commencer la suivante avec le même, c’est un schéma très classique pour les joueurs NBA. Sauf pour Nickeil Alexander-Walker. Que ce soit à New Orleans ou à Utah précédemment, le joueur a toujours connu des changements d’entraîneurs.

En prolongeant avec les Wolves pour deux saisons et 9 millions de dollars cet été, il va enfin pouvoir jouer sur la continuité avec Chris Finch.

« Désormais, je sais que cet été, et pendant mon aventure avec l’équipe nationale, je vais pouvoir travailler sur quelque chose parce que je suis en train de construire quelque chose », livre-t-il à The Athletic. « J’ai un objectif et j’ai un but. Pour m’améliorer, me développer et atteindre un nouveau niveau d’excellence, je pense que ça commence avec une certaine stabilité. »

Surtout qu’il reste sur une bonne impression avec sa défense sur Jamal Murray en playoffs. De plus, Taurean Prince est parti, et Nickeil Alexander-Walker a donc une carte à jouer dans son rôle de défenseur et de shooteur extérieur. Son coach aussi met l’accent sur l’importance de la stabilité.

« Une des clés dans le développement d’un jeune joueur, c’est la vitesse à laquelle on trouve sa place et son rôle dans la ligue », analyse Chris Finch, qui a connu son joueur à New Orleans. « Il a effectué un remarquable travail pour se réinventer en joueur défensif. Il est doué offensivement, mais c’est surtout un joueur complet, avec son envergure et son sens de la compétition. On en a parlé ensemble, il n’a jamais connu un été comme ça, où il peut travailler sur ce que l’équipe attend de lui, pour ainsi revenir plus fort. Voilà pourquoi on est impatient de ce qu’il va pouvoir nous offrir. »

L’entraîneur des Wolves peut se réjouir car le cousin de Shai Gilgeous-Alexander a réalisé un bon début de Coupe du monde (avant de se louper face au Brésil…) sous le maillot canadien, mais dans le même temps, Anthony Edwards a pris du poids avec Team USA tandis que Karl-Anthony Towns brille avec la République dominicaine.

Nickeil Alexander-Walker aura d’ailleurs le même rôle à Minnesota qu’avec le Canada : être un couteau suisse.

« Il s’agissait de s’impliquer totalement », se souvient-il sur sa fin de saison très intéressante en 2022/23. « Tout le monde aimerait être le Michael Jordan de son équipe, mais les équipes fonctionnent bien car les joueurs acceptent leur rôle. J’ai accepté d’être moi-même, j’ai essayé de progresser, d’être un meilleur joueur. »

Nickeil Alexander-Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 47 13 36.8 34.6 67.6 0.2 1.6 1.8 1.9 1.2 0.4 1.2 0.2 5.7 2020-21 NOP 46 22 41.9 34.7 72.7 0.3 2.9 3.1 2.2 1.9 1.0 1.5 0.5 11.0 2021-22 * All Teams 65 23 37.2 31.1 74.3 0.6 2.3 2.9 2.4 1.6 0.7 1.4 0.4 10.7 2021-22 * NOP 50 26 37.5 31.1 72.2 0.7 2.6 3.3 2.8 1.8 0.8 1.7 0.4 12.8 2021-22 * UTH 15 10 33.3 30.3 91.7 0.1 1.5 1.5 1.1 1.0 0.3 0.5 0.3 3.5 2022-23 * All Teams 59 15 44.4 38.4 66.7 0.3 1.5 1.7 1.8 1.5 0.5 0.9 0.4 6.2 2022-23 * UTH 36 15 48.8 40.2 69.2 0.2 1.4 1.6 2.1 1.6 0.7 1.3 0.4 6.3 2022-23 * MIN 23 16 38.4 36.1 61.9 0.3 1.5 1.8 1.4 1.3 0.4 0.4 0.3 5.9 Total 217 18 39.7 33.9 71.3 0.3 2.0 2.4 2.1 1.6 0.7 1.3 0.3 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.