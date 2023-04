Nickeil Alexander-Walker se taille une belle réputation de « stopper »

Il aura fallu attendre la post-season pour que les Wolves puissent réellement mesurer l’apport de Nickeil Alexander-Walker. Arrivé en provenance d’Utah avec Mike Conley lors de la « trade deadline », l’arrière s’est montré précieux pour le collectif de Chris Finch depuis que Jaden McDaniels a signé sa fin de saison en mettant un coup de poing dans un mur.

Lors du dernier match de play-in, il avait déjà remarquablement muselé son cousin, Shai Gilgeous-Alexander pour contribuer à la victoire de Minnesota sur OKC. Cette nuit, il a remis ça en se muant en facteur X lors de la prolongation remportée par Minnesota dans le Game 4 de sa série face à Denver.

Le MVP du match pour Anthony Edwards

Alors que son équipe était dos au mur, il a d’abord trouvé Mike Conley pour un premier panier à 3-points avant d’en enchaîner deux de suite afin de placer les Nuggets à bonne distance et maintenir ainsi les Wolves en vie dans la série. Sa défense sur Jamal Murray a aussi été un élément important pour éviter le sweep puisque le meneur de Denver a terminé à 19 points à 8/21 au tir. Rappelons que « Bubble Murray » a fait sa réapparition dans cette série, et les Wolves avaient toutes les peines pour le freiner. Le matin, Alexander-Walker a appris qu’il allait défendre sur son compatriote, et il a été remarquable sur ses jambes, mais aussi dans son activité.

Auteur de 34 points, Anthony Edwards l’a ainsi désigné MVP du match, estimant que tout le crédit de la victoire lui revenait.

« J’étais avec lui chez Karl-Anthony Towns la veille du match. Je lui disais : « Nickeil, tu étais à 2/2 au dernier match à 3-points et tu n’en a pris que deux. Tu devrais prendre plus de tirs ». C’est comme ça que je sais qu’il est fait pour les playoffs… Pendant le temps réglementaire, il n’en a pas pris un, et là en prolongation, il en met deux importants. Donc j’essaie juste de l’encourager à shooter plus », a confié « Ant-Man ».

Nickeil Alexander-Walker cherche de la stabilité

En résumé, l’arrière a pris son mal en patience depuis son arrivée et a su saisir sa chance lorsque celle-ci s’est présentée. « NAW » continue de franchir les étapes dans sa nouvelle franchise dans son nouvel environnement, lui qui est désormais titulaire depuis le début des playoffs.

« C’est difficile pour un gars d’arriver dans la ligue avec une vision de ce qu’il peut être, comment il veut jouer et se faire une place dans la ligue », a déclaré Chris Finch, qui l’a connu à ses débuts aux Pelicans. «Ça ne se passe pas toujours comme prévu, en tout cas pas tout de suite. Je pense qu’il est désormais en paix avec son identité de joueur. Il joue beaucoup plus sur ses points forts ».

Alors qu’il fréquente sa troisième franchise en quatre ans, le Canadien aspire désormais à un peu de stabilité et espère poursuivre l’aventure à Minnesota au delà de la fin de saison alors qu’il sera free agent protégé cet été.

« Je suis reconnaissant envers Minnesota, envers le coach, Chris Finch et la direction. Ils m’ont donné une chance. J’ai travaillé très, très dur, sans relâche, et parfois je suis trop dur avec moi-même, pour avoir une opportunité », a-t-il glissé, conscient que le couperet n’est pas passé loin. « Comme j’ai eu cette chance, j’adorerais revenir. Je crois en ce groupe. Je crois que nous pouvons trouver une solution ensemble et faire quelque chose de spécial ».

Nickeil Alexander-Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 47 13 36.8 34.6 67.6 0.2 1.6 1.8 1.9 1.2 0.4 1.2 0.2 5.7 2020-21 NOP 46 22 41.9 34.7 72.7 0.3 2.9 3.1 2.2 1.9 1.0 1.5 0.5 11.0 2021-22 * All Teams 65 23 37.2 31.1 74.3 0.6 2.3 2.9 2.4 1.6 0.7 1.4 0.4 10.7 2021-22 * NOP 50 26 37.5 31.1 72.2 0.7 2.6 3.3 2.8 1.8 0.8 1.7 0.4 12.8 2021-22 * UTH 15 10 33.3 30.3 91.7 0.1 1.5 1.5 1.1 1.0 0.3 0.5 0.3 3.5 2022-23 * All Teams 59 15 44.4 38.4 66.7 0.3 1.5 1.7 1.8 1.5 0.5 0.9 0.4 6.2 2022-23 * UTH 36 15 48.8 40.2 69.2 0.2 1.4 1.6 2.1 1.6 0.7 1.3 0.4 6.3 2022-23 * MIN 23 16 38.4 36.1 61.9 0.3 1.5 1.8 1.4 1.3 0.4 0.4 0.3 5.9 Total 217 18 39.7 33.9 71.3 0.3 2.0 2.4 2.1 1.6 0.7 1.3 0.3 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.