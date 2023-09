Giannis Antetokounmpo investit dans une franchise de golf

Il y a un an, Tiger Woods et Rory McIlroy s’associaient pour créer la TGL, une nouvelle ligue de golf, dont le fonctionnement rappelle celui des sports collectifs américains, ou des interclubs en tennis, puisque le principe est d’opposer des équipes, et non des joueurs.

Les débuts de ce championnat inédit est prévu en janvier 2024, et six équipes de trois joueurs seront en lice pour la saison inaugurale avec des épreuves en stade clairement dédiées au show comme des défis sur des simulateurs. C’est le golf 2.0, ou « high tech ».

Au total, il y aura 15 journées, tous les lundis et comme en sport collectif, ça se terminera avec des playoffs et une finale.

Mercredi, on a appris que Giannis Antetokounmpo avait décidé d’investir dans l’une des « franchises », et en compagnie de ses frères, ils ont choisi le Los Angeles Golf Club. Ils rejoignent ainsi Serena et Venus Williams parmi les propriétaires de cette équipe. « Nous voulons que le golf soit accessible à tous, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de concevoir l’avenir de ce sport » explique Giannis.

À quatre mois du début de cette ligue, seules trois équipes sont connues, et il s’agit de celles de Los Angeles, d’Atlanta et de Boston. À Atlanta, l’équipe appartient au propriétaire des Falcons tandis que la franchise de Boston sera dirigée par Fenway Sports Group, qui détient les Red Sox et le club de Liverpool. Ce qui signifie que LeBron James y est associé.