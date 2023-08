Bogdan Bogdanovic : « On s’attend à une bien meilleure adversité aux prochains matchs »

Démarrer face à l’équipe la plus faible d’un groupe peut parfois s’avérer être un piège mais, dans le Groupe B, la Serbie n’est pas tombée dedans. Sans difficulté, les coéquipiers du capitaine Bogdan Bogdanovic (14 points, 4 rebonds et 3 passes) ont en effet aisément disposé de la Chine (105-63) ce samedi après-midi à Manille.

Un résultat largement attendu qui précède pour la sélection serbe deux autres matchs à venir bien plus complexe du point de vue de l’adversité qui sera proposée. Et « Bogi » ne manque pas de le rappeler.

« On s’attend à une bien meilleure adversité aux prochains matchs. [Le Soudan du Sud et Porto Rico] sont expérimentés, ils ont beaucoup de bons joueurs », déclarait en effet l’arrière/ailier d’Atlanta en zone mixte après la rencontre. « On sait par exemple que c’est la première Coupe du monde pour le Soudan du Sud, mais ils sont prêts à jouer. Et Porto Rico n’a jamais été facile à jouer en Coupe du monde, ils sont sérieux. »

En d’autres termes, il est difficile pour la Serbie de tirer de vrais enseignements de ce match. Les vrais tests seront contre le Soudan du Sud et Porto Rico, qui ont offert plus tôt dans la journée un combat épique.

« Pour moi, il était très important de gagner ce match. Et au-delà de gagner, de bien travailler sur les consignes que nous avions données avant le match », ajoutait d’ailleurs le coach Svetislav Pesic, qui visiblement avait insisté sur la défense. « Nous sommes une nouvelle équipe et nous n’avons pas eu assez de temps de préparation, c’est pourquoi nous avons utilisé ce match pour améliorer nos tactiques. Mais le plus important pour moi, ce sont les responsabilités individuelles, surtout en défense. »

Serbie Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Filip Petrusev 05:31 2/2 0/0 4/4 1 1 2 0 0 1 0 0 8 Nikola Jovic 23:59 3/4 0/2 3/3 1 2 3 2 0 1 0 1 9 Bogdan Bogdanovic 22:49 2/4 2/6 4/4 0 4 4 3 1 1 1 1 14 Vanja Marinkovic 17:56 1/3 4/6 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 14 Ognjen Dobric 20:22 2/4 0/4 2/2 0 2 2 3 1 2 1 0 6 Dusan Ristic 14:12 0/1 4/4 1/2 2 4 6 0 2 0 4 0 13 Marko Guduric 19:21 2/3 1/1 0/0 0 0 0 6 2 1 1 1 7 Stefan Jovic 16:57 1/1 1/1 0/1 1 1 2 6 2 0 2 0 5 Dejan Davidovac 09:37 1/1 1/1 2/2 0 0 0 2 1 1 1 0 7 Borisa Simanic 10:00 0/0 0/1 1/2 1 1 2 1 0 0 0 1 1 Aleksa Avramovic 18:59 4/4 0/2 2/3 0 1 1 4 1 3 0 0 10 Nikola Milutinov 20:17 3/4 0/0 5/5 0 6 6 2 1 3 1 0 11 Chine Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Kaier Li 25:49 0/7 0/2 0/0 1 3 4 4 3 1 1 0 0 Mingxuan Hu 19:51 0/1 0/3 0/2 0 1 1 2 2 1 2 0 0 Jiwei Zhao 19:35 0/2 0/3 2/2 0 0 0 6 1 1 5 0 2 Rui Zhao 24:15 5/7 2/6 1/1 0 0 0 0 1 2 0 0 17 Peng Zhou 20:35 0/2 3/5 0/0 0 2 2 1 3 0 3 0 9 Zhelin Wang 13:32 1/1 0/0 3/6 3 1 4 0 3 0 3 0 5 Qi Zhou 18:30 6/6 0/0 0/0 3 2 5 2 2 1 1 1 12 Yongxi Cui 11:56 0/2 1/2 0/0 0 5 5 2 1 0 0 0 3 Jinqiu Hu 07:58 2/2 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 Junlong Zhu 07:53 0/0 0/2 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 Hao Fu 12:03 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Zhenlin Zhang 18:03 1/2 2/5 1/1 0 2 2 0 2 2 2 0 9

Crédit photo : FIBA