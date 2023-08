Rudy Gobert : « On n’a pas le temps de pleurer »

Ce matin, l’Equipe de France se réveille avec une belle gueule de bois. Battus de 30 points par le Canada, les Bleus ont pris une « bonne branlée » selon Evan Fournier, et ils ont surtout compromis la suite de la compétition.

Certes, les coéquipiers de Rudy Gobert peuvent toujours terminer deuxième du groupe en battant la Lettonie et le Liban, mais le point-average pourrait être décisif lors de la deuxième phase, et en cas d’égalité, les 30 points d’écart pourraient peser lourd.

« Le Canada a été au-dessus de nous à tous les niveaux. Mais pour moi, ça part de l’état d’esprit. On a passé notre temps à nous plaindre » regrette Rudy Gobert, dans des propos rapportés par BeBasket. « Avec cette mentalité, on ne va pas aller très loin. Au final, c’est peut-être ce dont on avait besoin. Parfois, ça fait du bien de prendre un bon crochet pour se remettre les idées en place. C’est une grosse défaite, il faut la prendre, l’encaisser, la digérer. On n’a pas le temps de pleurer ou de se pointer du doigt. On sait tous ce qu’on doit faire mieux individuellement ».

« On sait que le match de dimanche face à la Lettonie sera éliminatoire »

Le pivot des Wolves termine avec 8 points, 9 rebonds et 1 contre, et il s’est trouvé « inexistant« . « Je suis peut-être un peu dur avec moi-même en disant cela mais je sais que je n’ai pas impacté le match comme j’aurais dû le faire. On sait que le match de dimanche face à la Lettonie sera éliminatoire. On est conscient qu’on est dos au mur. C’est à nous de changer d’état d’esprit et je pense que le reste va suivre. On ne doute pas une seconde qu’on fera face à une très bonne équipe de basket mais il faut qu’on soit plus dur. C’est ce sur quoi on se concentre. »

Mais l’état d’esprit n’est pas l’unique axe de progression puisque Rudy Gobert rappelle que « dès qu’on a bougé le ballon il se passait de bonnes choses ».

Sauf que les Bleus, sous pression, sont retombés dans leurs travers. « Mais une passe un tir ou aucune passe un tir… Au début on a mis les shoots mais ensuite avec la fatigue plus rien ne rentrait » conclut-il.