Coupe du monde : Joe Ingles se plaint du terrain glissant

Il s’est retrouvé le coude en sang. Face à la Finlande, en ouverture de la Coupe du monde, Joe Ingles a glissé sur le parquet et a dû être pris en charge par le staff médical de son équipe.

En conséquence, selon le vétéran australien de 35 ans, le parquet de l’Okinawa Arena devait être en meilleur état pour que les joueurs ne glissent pas si souvent.

« Vous avez vu que (Lauri) Markkanen a glissé trois fois sur la même possession, j’ai glissé deux fois. Il y avait aussi des autocollants sur le sol qui n’ont pas été assez bien nettoyés, mais cela doit être réglé pour le calibre des joueurs de ce tournoi. On ne veut pas voir quelqu’un se blesser à cause d’un autocollant », râle le joueur qui évoluait aux Bucks la saison passée.

Ce dernier, auteur de 13 points dans la victoire de sa sélection, poursuit : « Pour moi, c’est juste une question de sécurité. Le sol était mouillé et vous voulez voir les meilleurs joueurs jouer et être en bonne santé. Le responsable doit trouver une solution. » « C’était glissant. On a essayé de faire ce qu’on pouvait, et j’espère qu’il n’y aura pas de blessures à cause de ça », complète Josh Giddey.

Joe Ingles était si énervé par la mauvaise qualité du terrain qu’il l’a fait savoir auprès de l’un des arbitres.

« Je dois m’excuser auprès de lui. Je l’ai vu parler avec les balayeurs du parquet et j’ai pensé qu’il devait être responsable ! », en rigole-t-il.