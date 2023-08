RJ Barrett, la force tranquille du Canada

Sur le papier, quand la pré-sélection du Canada a été dévoilée, RJ Barrett apparaissait clairement comme le troisième joueur le plus important en attaque derrière Shai Gilgeous-Alexander et Jamal Murray. Mais le forfait du second, épuisé physiquement après une longue saison NBA avec Denver, conclue avec un titre, a changé la donné et a encore multiplié ses responsabilités dans la moitié de terrain adverse.

Une préparation de cinq matchs plus tard (trois victoires et deux défaites du Canada), on ne peut que constater que l’ailier des Knicks est sans contestation la deuxième option offensive de l’escouade canadienne avec ses 16.4 points par match, derrière « SGA », leader d’attaque de son pays comme avec le Thunder en NBA.

« Dans l’ensemble, il a été époustouflant. Très efficace en attaque. Ses décisions sont propres, il se place bien et attaque le cercle. C’est exactement la production dont a besoin venant de lui », appréciait par exemple son coach Jordi Fernandez, après son carton à 31 points à 13/14 aux tirs contre l’Allemagne la semaine dernière.

Un joueur à l’aise en FIBA

Une production offensive efficace car relativement simple : le natif de Toronto, finalement comme avec New York, use de sa puissance physique pour avaler des espaces et ainsi attaquer le cercle, ou alors il gravite autour du « playmaking » de Shai Gilgeous-Alexander et Kelly Olynyk sur attaque placée pour dégainer derrière l’arc (ou, une nouvelle fois, pour attaquer le cercle en punissant des ‘closeouts’ trop lents).

« Il me facilite la vie », ajoutait d’ailleurs Jordi Fernandez, qui confirme que RJ Barrett est en fait un électron libre dans l’attaque canadienne. « Je n’appelle pas énormément de systèmes pour lui, car il arrive à trouver sa place dans l’attaque sans forcer. Je suis très satisfait de ses performances jusqu’à maintenant. »

La différence cependant, en FIBA ? « La raquette est grande ouverte », conclut-il simplement, en faisant sans doute allusion au fait qu’avec les Knicks, les Jalen Brunson, Julius Randle ou encore Mitchell Robinson occupent régulièrement la raquette en attaque, mais aussi au fait que le Canada joue souvent avec Kelly Olynyk au large et donc avec Dwight Powell comme seule vraie présence intérieure dans la peinture. « J’ai des facilités à attaquer le cercle, et donc quand on a des shooteurs autour, avec de l’espace, cela oblige la défense à choisir son poison. »

Et cela permet surtout à RJ Barrett de se régaler, sans doute encore plus qu’en NBA, en jouant pleinement sur ses forces. La France, premier adversaire du Canada (vendredi à 15h30), est prévenue.

R.J. Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NYK 56 30 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NYK 72 35 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NYK 70 35 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NYK 73 34 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.3 0.2 19.6 Total 271 34 42.2 34.3 70.9 0.9 4.5 5.4 2.8 2.3 0.7 2.1 0.3 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Crédit photo : Twitter / @FIBAWC