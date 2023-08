Coupe du monde : une alerte pour un tir nord-coréen sans conséquence au Japon

Réveil matinal et mouvementé pour les équipes concernées. À quelques heures du démarrage de la Coupe du monde 2023, les sélections nationales basées à Okinawa, au Japon, ont été réveillées à 4 heures du matin avec une alerte d’évacuation d’urgence, déclenchée par un tir de missile envoyé depuis la Corée du Nord.

Ce lancement a immédiatement incité les habitants de cette ville d’environ 150 000 habitants à se mettre à l’abri. Environ 20 minutes plus tard, le gouvernement japonais a informé la population que le projectile avait quitté la zone, levant ainsi l’alerte d’urgence. Dans la foulée, Pyongyang a annoncé que sa seconde tentative pour mettre en orbite un satellite-espion avait échoué.

Alerte sans conséquence pour le bon déroulement du démarrage de la Coupe du monde 2023. Les conférences de presse et les entraînements des huit équipes présentés à Okinawa se sont déroulés comme prévu. Le tournoi commence demain et se déroule également aux Philippines et en Indonésie. Aucun dégât n’a été signalé.

L’incident a tout de même marqué les esprits, dont celui de Luka Doncic. « Tout va bien, sauf que je n’ai pas beaucoup dormi la nuit dernière à cause de l’alarme. Cette alarme, c’était de la folie. J’ai vu que le missile arrivait, c’était un peu angoissant », qualifie la superstar slovène.

Plus de peur que de mal donc pour ses partenaires et lui, qui démarrent leur compétition samedi face au Venezuela, au sein d’un groupe F également composé de la Géorgie et du Cap-Vert.