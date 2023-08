Luka Doncic fait le spectacle face au Japon

Que les fans du joueur, des Mavericks et de la Slovénie, Luka Doncic va bien ! Après avoir soigné sa cuisse, qu’il a qualifié de « vieille blessure », le meneur slovène a repris ses bonnes habitudes en décortiquant la défense du Japon avec 23 points, 7 rebonds et 7 passes en 28 minutes. Pour son dernier match amical, la Slovénie s’impose 103-68, et termine sa préparation avec un bilan de 3 victoires et 4 défaites.

Aux côtés de Doncic, Jaka Blazic ajoute 18 points et Mike Tobey signe un double-double à 11 points et 10 rebonds.

Côté Japonais, déjà en difficulté face à la France, Yudai Baba inscrit 13 points et Josh Hawkinson compile 12 points et 12 rebonds.

Les deux formations pourraient se retrouver lors de la seconde phase de la Coupe du monde, puisque les deux premiers des groupes E et F se retrouveront à l’issue des phases de poules. Placée dans le groupe F, la Slovénie ne devrait pas rencontrer trop de problèmes pour s’en sortir, puisque Doncic et ses coéquipiers affronteront Cap-Vert, la Géorgie et le Venezuela. Ce sera plus compliqué pour le Japon, placé dans le groupe E, avec l’Australie, l’Allemagne et la Finlande !