Un nouveau coloris pour la Jordan Tatum 1 à la rentrée

C’est bientôt l’heure de préparer la reprise et Jordan Brand fait le nécessaire en dévoilant de nouveaux coloris de ses modèles phares pour le début du mois de septembre. C’est le cas de la Jordan Tatum 1 qui va se présenter avec ce coloris « Home Team ».

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce coloris ne représente pas les couleurs des Celtics à domicile, mais semble avoir trouvé son inspiration chez un ancien modèle « player exclusive » destiné à JT, la Air Jordan 36 « Taco Jay« .

On retrouve ainsi une tige noire et grise assortie de touches de vert et d’orange, sur le col, la languette, la semelle extérieure et plusieurs finitions comme la signature du joueur, en noir sur fond orange, ou le numéro zéro en vert au niveau du talon.

Rendez-vous le 8 septembre pour sa date de sortie officielle sur le territoire nord-américain pour le prix de 120 dollars.

