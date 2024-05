Mark Few considère son expérience avec Team USA comme un « formidable développement professionnel »

Si on se fie à son âge et à sa longue expérience dans le monde du « coaching », on pourrait penser de prime abord que Mark Few (60 ans), entraineur de Gonzaga en NCAA depuis 1999, n’a plus grand-chose à apprendre. C’est pourtant tout le contraire.

Malgré une expérience de 24 saisons à la tête de Gonzaga, un des programmes les plus établis du XXIe siècle chez les universitaires (689 victoires, 19 titres de champions de la conférence WCC et deux « Final Four »), le technicien assure en effet que son expérience estivale au sein du staff américain, aux côtés de Steve Kerr, Erik Spoelstra et Tyronn Lue, est une nouvelle occasion de s’enrichir, même à 60 ans.

« C’est une incroyable expérience. […] Un formidable développement professionnel », déclare-t-il ainsi. « C’est rare d’avoir une opportunité de pouvoir échanger avec d’autres coachs, habituellement c’est chacun pour soi. C’est une expérience qui renforce encore ma vision à Gonzaga, car nous avons les memes idées ici [avec Team USA]. »

À savoir du jeu rapide, du mouvement de balle sur demi-terrain et de l’intensité défensive, des ingrédients qui permettent aux Etats-Unis d’avancer sereinement, jusqu’à maintenant, dans leur préparation. « Cette équipe affiche toujours une haute intensité, avec beaucoup d’énergie et de l’effort », ajoute Mark Few. « Ce que j’aime avec ce groupe, c’est la volonté de jouer intelligemment et de partager le cuir. Ils font du bon boulot. »

Une première retrouvaille avec Chet Holmgren

À l’occasion de cette campagne FIBA estivale avec la Team USA, Mark Few a aussi eu l’occasion de croiser un de ses anciens joueurs : Chet Holmgren, deuxième choix de la Draft 2022 après une grosse saison « freshman » dans les rangs des Bulldogs (2021/22), et membre de la « Select Team » au camp de la formation américaine à Las Vegas.

« C’était un peu étrange, d’être sur le banc opposé au sien cette fois », reconnait d’ailleurs Few, à propos des entrainements entre l’équipe A et les « sparring partners ». « J’étais à fond derrière lui mais dans le même temps, je prévenais nos gars de le garder à l’oeil. […] Mais j’ai hâte de le voir sur les terrains, tout le monde verra alors à quel point c’est un super joueur. Je suis content pour lui, il est sur une bonne trajectoire actuellement, et on a tous envie de le voir enfin à l’oeuvre. »