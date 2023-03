Comme en 2021, Gonzaga abat UCLA dans les derniers instants !

La nuit dernière à Las Vegas, dans la région West pour le compte du « Sweet Sixteen », Gonzaga (#3) et UCLA (#2) ont offert un des matchs les plus épiques de la saison universitaire, que les Bulldogs d’un Drew Timme grandiose avec ses 36 points et 13 rebonds ont remporté au bout de l’effort, sur un tir primé de Julian Strawther à neuf secondes de la fin après avoir pourtant été menés au score pendant près d’une demi-heure.

Comme au tour précédent contre TCU (#6), les homme de Mark Few ont effectivement été bousculés par la justesse des Bruins des deux côtés du terrain, accusant jusqu’à 13 points de retard à la mi-temps. Mais un énorme réveil du pivot moustachu de Gonzaga a impulsé un nouveau « momentum » en seconde période pour les Zags, qui finissaient par passer devant devant à neuf minutes de la fin, après avoir couru derrière le score pendant pratiquement 25 minutes !

Dans le même temps, UCLA ne marquait pas le moindre point durant près de six minutes, et les Bulldogs en profitaient alors pour donner ce que l’on pensait être le coup de grâce, par l’intermédiaire notamment de Malachi Smith qui enchainait deux paniers à mi-distance pour donner 10 points d’avance aux siens à un peu plus de deux minutes du buzzer final (72-62)…

On précise bien « ce que l’on pensait être le coup de grâce », car la folie de mars a une nouvelle fois frappé. Dans un dernier élan d’effort porté par l’énergie du désespoir, les Bruins réussissaient effectivement… à reprendre l’avantage à 13 secondes de la fin, sur un tir primé du « freshman » Amari Bailey (76-75) !

La suite ? Un temps-mort de Gonzaga, au cours duquel Mark Few dessinait un système décisif, avec lequel les consommateurs de longue date du championnat NCAA sont assurément familiers : la « championship special » comme l’appelle le coach de Gonzaga, dessinée par Jay Wright, l’ancien coach de Villanova, en finale du championnat en 2016 pour abattre North Carolina à la sirène ! Avec dans le cas présent Julian Strawther dans le rôle du bourreau derrière l’arc.

« C’est le genre de moments qu’on ne peut pas inventer même dans les scénarios les plus fous dans nos têtes » savourait ainsi le sauveur des Bulldogs, que l’on retrouvera certainement en NBA la saison prochaine. « C’est le tir dont on rêve quand on est gamin, surtout dans un match de March Madness. Dès que j’ai lâché le cuir, je le sentais bien. »

Au « Elite Eight », Gonzaga défiera Connecticut (#4), facile vainqueur d’Arkansas (#8) dans l’autre partie de tableau de la région West.

