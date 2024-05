Pour Darvin Ham, les Lakers ont le leadership, le talent et l’effectif pour viser le titre

Sweepés par les Nuggets, futurs champions NBA, en demi-finale de conférence, les Lakers auront certes les fesses rougies, mais aussi et surtout beaucoup d’ambition. Avec un effectif étoffé et un coach, Darvin Ham, qui a imposé sa patte, la franchise vise rien de moins qu’une 18e bannière. Depuis l’Afrique du Sud, où il participait à un camp « Basketball without Borders », le coach de Los Angeles a évoqué la belle intersaison réalisée par sa franchise et les objectifs qui accompagneront ce nouvel effectif.

« Absolument », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il voyait son équipe en mesure de se frotter au titre. « Nous avons des leaders comme LeBron James et Anthony Davis, ainsi que des talents comme Rui Hachimura, Austin Reaves et D’Angelo Russell. Il y a aussi les gars que nous avons ajoutés avec Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish, Jaxson Hayes. Je pense que notre potentiel est illimité dans ce que nous pourrons faire ».

La prochaine étape, la cohésion d’équipe

Pour lui, après une deuxième partie de saison mieux négociée que la première, le principal changement va résider dans la profondeur de son effectif, un des éléments indispensables pour pouvoir rivaliser face aux meilleures équipes. « Nous avons ajouté beaucoup de profondeur de banc, beaucoup de gars qui ont du talent, de la taille et des qualités athlétiques, alors j’ai hâte que tout cela se mette en place », a-t-il ajouté.

Mais compiler des gros noms et des joueurs complémentaires sur le papier ne fera pas tout, et Darvin Ham le sait bien. La prochaine étape, c’est le « training camp » où il s’agira de faire en sorte que la mayonnaise prenne entre chacun des joueurs de son roster.

« Un coach pour lequel j’ai travaillé disait toujours : « C’est l’équipe la plus soudée qui gagnera », a-t-il poursuivi. « Je pense que la cohésion est cruciale pour distinguer les champions des autres. Bien sûr, il faudra être bon dans l’exécution et s’appuyer sur plusieurs joueurs prêts à sacrifier leurs objectifs personnels pour s’aligner sur l’objectif de l’équipe, qui est de remporter titre (…). Évidemment, au milieu de tout ça, il y a le talent, mais au bout du compte, c’est un sport collectif et les équipes les plus soudées sont généralement les équipes qui s’en sortent le mieux ».