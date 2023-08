Nando De Colo : « Maintenant, il faut passer le cap et viser la médaille d’or »

Vétéran de l’équipe du haut de ses 36 ans, Nando De Colo assume avec brio son rôle de taulier, aux côtés de Nicolas Batum, lui aussi de retour aux affaires cet été. Entre ses passes décisives plus spectaculaires les unes que les autres, et ses conseils tout aussi bien distillés auprès de ses jeunes coéquipiers, le meilleur scoreur de l’histoire des Coupes d’Europe n’a qu’une idée en tête : la médaille d’or !

Après avoir glané toutes les couleurs de métal en compétitions internationales, De Colo souhaiterait ajouter une autre breloque dorée à son immense palmarès lors de cette Coupe du Monde qui doit lancer les Bleus au mieux avant leur objectif olympique l’été suivant, à domicile…

« Avec notre qualité, on doit pouvoir faire confiance à tout le monde ! »

Nando, vous allez quitter la France pour l’Asie avec le plein de confiance, et cinq victoires en cinq matchs de préparation, comment abordez-vous la suite, sachant que vous serez attendu au tournant dès le premier match face à un Canada imprévisible ?

« On aura un premier match très important contre le Canada, mais ce n’est pas une fin en soi non plus. On fait tout pour être prêt pour le début de la compétition. On sait que chaque jour est important, qu’il faut y aller étape par étape. En l’occurrence, la prochaine étape, c’est l’entraînement de demain. Après, ce sera le Japon, etc. Il faut continuer d’avancer. Ce qui était bien avec notre prépa, c’est qu’on a affronté différents styles de jeu, et c’est ce qui nous attendra à la Coupe du Monde. Il faut surtout qu’on se concentre sur notre équipe pour le moment. On aura le temps de se concentrer sur le Canada, le Liban et la Lettonie quand ça arrivera. »

Vous avez connu le titre en 2013, et vous avez été célébré récemment à Pau pour ça, est-ce que ça vous donne envie de retrouver le haut du podium pour cette Coupe du Monde, finalement assez ouverte ?

« L’objectif, c’est clairement de rentrer avec la médaille d’or. C’est ce qu’on s’était dit aussi avant les JO, où beaucoup de médias ne nous voyaient pas aller bien loin. Avec ce groupe, des médailles, on en a ! Maintenant, il faut passer le cap et viser la médaille d’or. Ça ne sera évidemment pas facile, on s’attend bien sûr à un parcours du combattant. Tous les matchs vont être importants, et ça va se durcir au fur et à mesure de la compétition. On doit partir avec cet objectif car, plus l’objectif est élevé, et plus l’équipe va être sérieuse et se donnera les moyens d’y arriver. »

On a vu beaucoup de très belles séquences offensives durant cette préparation, notamment à Orléans face à la Lituanie, est-ce que vous trouvez également que le jeu collectif est bien en place ?

« Ça va évidemment être très important de garder ça, surtout face à des équipes qui n’ont pas forcément l’habitude de défendre contre ça. Je pense à notre premier match face au Canada par exemple. Avec toutes les qualités qu’ils ont, et leurs joueurs NBA, on sait qu’ils sont plutôt habitués à un jeu en une passe, un tir. Nous, on se concentre sur ce qui peut nous faire progresser. Par le passé, on a vécu plusieurs matchs qui nous ont échappé parce qu’on est justement tombé dans cette forme de jeu un peu trop directe. On a des joueurs de qualité dans l’équipe, donc on doit pouvoir faire confiance à tout le monde ! Plus on avance, plus on veut que chacun connaisse sa place dans l’équipe. C’est aussi mon boulot de dire à certains de ne pas trop en faire, et à d’autres de prendre davantage de responsabilités. »

« En début de prépa, on manquait d’agressivité vers le panier »

Avec cinq victoires en cinq matchs, tous les feus semblent être au vert, est-ce que vous ressentez également que les planètes s’alignent pour faire quelque chose de grand en Asie ?

« On essaye de créer ce collectif, même si je trouve que depuis le début de la prépa, on a évolué un peu. On voulait respecter ce que Vincent voulait, à savoir faire bouger le ballon. Mais on manquait d’agressivité vers le panier. Alors que là, on se rend compte que oui, il peut y avoir des opportunités d’attaque directe, que ce soit en début ou en fin d’action. Maintenant, on n’hésite pas à y aller, ou quand c’est fermé, à faire la passe supplémentaire. »

Vous qui avez connu beaucoup de campagnes, trouvez-vous que le secteur intérieur de l’équipe est plus riche encore cette année que les précédentes ?

« Non, à ma connaissance, on a le même secteur intérieur qu’en 2021 par exemple. Après, il faut juste voir l’évolution de chacun sur les dernières années. On a deux styles différents en Rudy et Mous. On veut simplement qu’ils soient dans les meilleures conditions pour aider l’équipe. »

Défensivement, vous avez présenté plusieurs systèmes avec des zones et de l’individuel, est-ce que cette alternance est bien acquise et maîtrisée selon vous ?

« On essaye, tout n’est pas encore parfait mais on essaye de respecter ce que Vincent veut mettre en place. On sait qu’il y a beaucoup d’équipes, dont l’Espagne qui nous ont embêtés parce qu’ils avaient la capacité de changer défensivement dès que ça n’allait pas. C’est important pour nous de pouvoir aussi mettre le doute dans l’équipe adverse. »

On vous voit souvent regrouper et replacer vos coéquipiers, comment gérez-vous ce rôle qui semble naturel chez vous de grand frère, voire de relais du coach sur le terrain ?

« C’est un rôle que j’ai depuis plusieurs années maintenant. Après, ça ne va pas que dans un sens. La communication est très importante dans notre sport, et encore plus en Équipe de France comme on n’a pas toute une saison pour bien s’entendre. On se connaît mais au final, on ne joue que deux mois ensemble, et le reste du temps, chacun reprend ses automatismes [en club]. Ce n’est jamais facile de créer un collectif et ça passe par là. C’est un rôle important, et avec l’expérience que j’ai, c’est ce que je dois faire. »

Propos recueillis à Rueil-Malmaison

Crédit photo : Lenoir/The Agency/FFBB