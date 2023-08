Nando De Colo : « Si on ne se rend pas compte de ce que Nico fait sur un terrain, c’est qu’on n’aime pas assez le basket »

Avec 13 points et 8 passes, Nando De Colo aurait certes pu faire mieux aux tirs, avec un petit 4/11 pour lui. Mais comme le soulignait Vincent Collet après coup, le meneur de l’Asvel a été très « juste » dans son jeu.

C’est sous sa houlette, et celle de Nicolas Batum (les tauliers), que les Bleus ont pu faire l’écart en fin de première mi-temps sur un 16-0. Avant d’en remettre une couche dans le troisième quart pour faire un écart définitif.

Revenu à la tunique tricolore après un été de repos bien mérité, De Colo le vétéran se plaît à driver une équipe qui mêle à la fois anciens et petits nouveaux. C’est même lui qui, en « grand frère », s’occuper de conseiller et replacer ses jeunes camarades.

Nando, comment évaluez-vous la prestation de l’équipe après cette quatrième victoire consécutive en préparation (90-72) ?

« C’est un bon résultat. On a essayé des choses, donc tout n’est pas encore parfait. Mais il faut qu’on se concentre sur nous. On aura un match [dès demain] et ça sera complètement différent. »

Nicolas Batum a été omniprésent dans ce succès. Lui, comme vous, montez en pression sur ce genre de match au sommet, c’est ça ?

« C’est Nicolas, ça ! Si on ne se rend pas compte de ce qu’il fait sur le terrain, c’est qu’on n’aime pas assez notre sport. On sait que défensivement, il peut nous apporter beaucoup. Il peut pallier pas mal de rotations. Et puis, en attaque, il a aussi un QI au-dessus de la moyenne, qui nous permet de bien faire circuler le ballon. »

« Discuter un maximum entre nous »

Rudy Gobert expliquait que Nicolas Batum et vous lui avaient manqué l’an passé…

« Moi aussi, devant ma télé, ça m’a saoulé de ne pas être avec eux… Mais ce sont des choix qui ont été faits en amont. Personnellement, ce choix-là, je l’avais fait bien avant et je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais cet été, on est là, et c’est sur ça qu’il faut se concentrer parce que ça nous amènera à l’été suivant [et les JO à domicile]. On a des objectifs très élevés en tête. On sait que ça ne sera pas facile du tout mais on prend les étapes les unes après les autres. La prochaine, c’est vendredi. »

Quel sentiment avez-vous après ces quatre matchs à domicile, avec un public toujours très chaleureux voire bouillant, avant de décoller pour la Lituanie dans un premier temps, puis l’Asie dans un second ?

« C’est bien de pouvoir évoluer dans des salles comme ça en France. D’autant plus quand c’est plein. On ne voit pas le public français tous les jours avec l’Equipe de France. C’est bien de pouvoir partager ça. »

On vous sent très bien dans ce groupe qui se passe de mieux en mieux le ballon, trouvez-vous également que le jeu collectif tricolore est particulièrement séduisant cet été ?

« C’est ce qu’il faut. C’est ce qu’il faut mettre en place en tout cas. On sait qu’il y a une certaine hiérarchie à respecter sur certains moments clés des matchs. Mais on sait aussi que ça a pu faire notre faiblesse par le passé. On se donne beaucoup de conseils. Je dis aux uns et aux autres de discuter un maximum entre eux, parce que c’est comme ça qu’on va progresser. C’est ce que je pensais dire dans les vestiaires à Sylvain et Frank. Ils ont joué ensemble sur ce match et ils ont fait de belles choses. Plus on va être impliqué collectivement, mieux ça sera. »

Propos recueillis à Orléans

Crédit photo : Lenoir/TheAgency/FFBB