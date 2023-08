Mfiondu Kabengele rejoint Ben McLemore à l’AEK Athènes

Après avoir recruté Mindaugas Kuzminskas, Jordan McRae et Ben McLemore, l’AEK Athènes confirme ses ambitions avec la venue de Mfiondu Kabengele. Vingt-septième choix de la Draft 2018, le pivot canadien d’origine congolaise a évolué aux Clippers, aux Cavaliers et aux Celtics pour un total de 55 matches.

La saison passée, Kabengele a essentiellement joué en G-League où il tournait à 18.6 points, 10.3 rebonds et 1.4 ct de moyenne. En décembre, l’ancien intérieur de Florida State avait expliqué qu’il avait changé sa manière de jouer et d’envisager sa carrière.

« Quand on débarque dans la ligue, on a une idée du type de joueur que l’on veut être, avec tel style de jeu » avait-il confié. « J’ai tout repris à zéro [en arrivant à Rio Grande]. Je n’étais même pas un contrat ‘two-way’ ou un joueur NBA assigné. J’étais un joueur de G-League lambda. Et c’est à ce moment que j’ai compris que le chemin du retour [vers la NBA] allait être long. J’ai dû tout recommencer, pour prouver à nouveau ma valeur. C’était le plus dur à avaler. Mais une fois cette amertume passée, on se met au boulot. »

Mfiondu Kabengele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAC 12 5 43.8 45.0 100.0 0.1 0.8 0.9 0.2 0.8 0.2 0.2 0.2 3.5 2020-21 * All Teams 39 7 37.1 26.0 80.0 0.3 1.2 1.5 0.4 0.9 0.2 0.4 0.3 2.4 2020-21 * LAC 23 4 28.1 22.2 83.3 0.0 0.6 0.6 0.2 0.8 0.1 0.3 0.1 1.2 2020-21 * CLE 16 12 42.1 28.1 78.6 0.7 2.2 2.9 0.8 1.1 0.4 0.6 0.6 4.3 2022-23 BOS 4 9 28.6 0.0 100.0 1.3 1.3 2.5 0.0 0.8 0.5 0.3 0.0 1.5 Total 55 7 38.3 30.1 85.2 0.3 1.2 1.5 0.4 0.9 0.2 0.3 0.3 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.